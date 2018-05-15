BB Erzurumspor finale yükseldi

Ümraniyespor - BB Erzurumspor: 1-2

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Vasilogiannis (Dk. 61 Serdar Özbayraktar), Timur Temeltaş (Dk. 84 Tarık Tekdal), İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (Dk. 61 Cleyton), Drole, Rangelov

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Acka, Lokman Gör, Hakan Arslan, Scuk, Taylan Antalyalı (Dk. 81 Gökhan Karadeniz), Burhan Eşer, Metin Yüksel (Dk. 86 Trtovac), Erhan Çelenk (Dk. 74 Savage), Mert Nobre

GOLLER: Dk. 90+2 Merthan Açıl (Ümraniyespor) - Dk. 58 Burhan Eşer, Dk. 90+7 Savage (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Mücahit Albayrak, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan (Ümraniyespor) - Burhan Eşer, Metin Yüksel, Scuk, Hakan Canbazoğlu (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Spor Toto 1\'inci Lig Play-off yarı final rövanş maçında Ümraniyespor\'u 2-1 mağlup etti. Erzurum\'da oynanan maçta rakibini 4-3\'lük skorla geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu sonuçla adını finale yazdıran taraf oldu.