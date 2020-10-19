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Spor

BB Erzurumspor Başkanı Üneş'in Koronavirüs testi pozitif

19 Ekim 2020 20:10

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Başkanı Hüseyin Üneş'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Öneş, geçen çarşamba Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile maç izlemişti.

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