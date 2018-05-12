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Spor

BB. Erzurumspor - Ümraniyespor: 4-3

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA) -  STAT: Kazım Karabekir HAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx) BB

12 Mayıs 2018 00:03

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA) - 

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)
BB. ERZURUMSPOR : Hakan (xx)- Acka (xxx), Nobre (xxx), Tolga (xxx), Metin (xx) (Dk. 66 Gökhan (xx), Burhan (xxx) (Dk. 83 Demba (x), Hakan Arslan (xxx), Taylan (xxx) (Dk. 89. Abdulkadir (x), Lokman (xxx), Jasmin Scuk (xxx), Erhan (xxx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xx)- Aaron (xx), Timur (xx), Andreas (xxx) (Dk.46 Samet (xx), Rangelov (xxx) (Dk. 89. Serdar (x), İbrahim (xxx), Oğuz (xxx), Cleyton (x) (Dk. 75 Emircan (x), Merthan (xx), Drole (xxx), Mücahit (xx)
GOLLER: Dk. 11 Erhan, Dk. 27 Taylan, Dk.65 (pen) ve 68 Nobre (BB. Erzurumspor) - Dk. 3-85 Drole, Dk. 58 İbrahim (pen) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Jasmin Scuk, Nobre, Acka (BB.Erzurumspor) Oğuz, İbrahim, Rangelov (Ümraniyespor)
 

Büşükşehir Belediyesi Erzurumspor, Play-Off turu ilk maçında Ümraniyespor’u konuk etti.
Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanan maçta BB Erzurumspor, rakibini 4-3 mağlup etti. VAR sistemini izleyen hakem Arda Kardeşler 65’nci dakikada penaltı noktasını gösterdi.
3’üncü dakikada sol kanattan gerçekleştirilen Ümraniyespor atağında cezasahasına yapılan ortada Drole, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
8’inci dakikada köşe vuruşu kullanan BB Erzurumspor’da kale çizgisi önünde topla buluşan Burhan’ın şutunu defans uzaklaştırdı.
11’inci dakikada Burhan’ın pasına hareketlenen Erhan, kale çizgisi önünde düzgün vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
25’inci dakikada Burhan’ın topuna Nobre ile birlikte yükselen kaleci Burak ıska geçti. Nobre kalecinin elinden düşen topa vuramadı.
27’nci dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Taylan’ın cezaalanına yaptığı ortada meşin yuvarlak doğrudan ağlarla buluştu: 2-1.
30’uncu dakikada Taylan’ın havalandırdığı topla buluşan Burhan’ın aşırma vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
48’inci dakikada sağ kanattan gelişen BB. Erzurumspor atağında yapılan ortaya iyi yükselen Erhan’ın kafa şutunu defans kornere çeldi.
58’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Rangelov, kaleci Hakan tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim topu ağlara gönderdi: 2-2.
65’nci dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Burhan’ın sağ kanattan ortasıyla buluşan Erhan’ın şutu defanstan döndü. BB. Erzurumsporlu futbolcuların penaltı itirazı üzerine hakem Video Yardımcı Hakem Sistemi’ne başvurdu. Saha kenarına gelen hakem görüntüleri izledikten sonra penaltı noktasına gösterdi. Nobre penaltıdan takımını 3-2 öne geçirdi.
68’nci dakikada Tolga’nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Gökhan sert vurdu. Defansa çarpan topu önünde bulan Nobre takımının 4’üncü kendisinin ikinci golünü attı: 4-2.
86’ncı dakikada Ümraniyespor’un kontra atağında kaleci Hakan’ın öne çıktığını gören Drole 25 metreden düzgün bir vuruşla skoru 4-3’e getirdi.

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