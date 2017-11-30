BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Yusuf Bozdağan (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)

BB ERZURUMSPOR: Hakan (xx) - Stephane (xx), Mehmet Ozan (x) (Dk. 46 Lokman (x), Jasmin (xx), Kubilay (x), Abdulkadir (xx), Hamza (xx), Mansaly (xx) (Dk. 80 Gökhan Karadeniz (x), Burhan (xx), Harba (x) Dk. 60 Erhan Çelenk (x), Hakan Arslan (xx)

TRABZONSPOR: Esteban (xx), Kamil Ahmet Çörekçi (xxx), Emmanuel Mas (xxx), Olcay Şahan (xxx), Hasan Batuhan (xx), Tomas (xx), Abdulkadir Ömür (xx), Matus Bero (xxx) (Dk. 88 Bongonda (x), Mustafa (x) (Dk. 46 Durica (x), Rodallega (xxxx), Kucka (x)(Dk. 70 Onazi (x)

GOLLER: Dk. 10 - Dk. 28 - Dk. 77 Rodallega, Dk. 86 Olcay Şahan (Trabzonspor)

SARI KART: Mehmet Ozan (BB Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5’nci Tur ilk maçında BB Erzurumspor, evinde Trabzonspor’a 4-0 mağlup oldu.

BB Erzurumsporlu futbolcular sahaya ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ pankartıyla çıktı.

5’inci dakikada kullanılan faul atışından dönen topla BB Erzurumspor cezaalanı önünde buluşan Hasan Batuhan’ın yarı vole vuruşunu kaleci Hakan kornere çeldi.

8’inci dakikada Rodallega sağ kanattan ilerlerken cezaalanı içerisine topu çıkardı. BB Erzurumspor defansı Olcay Şahan topla buluşmadan tehlikeyi uzaklaştırdı.

10’uncu dakikada Matus Bero’nun cezaalanına gönderdiği topla buluşan Rodallega düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

19’uncu dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Abdulkadir’in pasıyla buluşan Harba’nın isabetsiz şutu auta çıktı.

28’inci dakikada Mehmet Ozan’ın uzaklaştırmak istediği topa Bero müdahale etti. Topu önünde bulan Rodallega yerden plase vuruşla takımının ikinci golünü attı: 0-2.

33’üncü dakikada BB Erzurumspor’dan Abdulkadir’in sert şutu az farkla auta çıktı.

36’ncı dakikada yine Abdulkadir Trabzonspor cezaalanı önünde bulduğu topa kafa ile sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

39’uncu dakikada Haris’in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 0-2 üstünlüğüyle sona erdi.

54’üncü dakikada Burhan sağ kanattan taşıdığı topu cezaalanı içinde bulunan Haris’e çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunu kaleci Esteban kornere çeldi.

59’uncu dakikada stadyumun elektrikleri kesildi. Bu sırada Erzurumspor taraftarları cep telefonları ışıklarıyla Samanyolu şarkısını seslendirdi.

77’nci dakikada mavi-beyazlı takımın defansında Mansaly’nin hatasında topu kapan Rodallega takımının ve kendisinin üçüncü golünü attı: 0-3.

83’ncü dakikada BB Erzurumspor\'un sağdan geliştirdiği atakta Hamza ortaladı, Abdulkadir kötü bir vuruşla topu kaleciye teslim etti.

86’ncı dakikada Stephane’nin kaleci Hakan’a geri pası kısa düşünce topu alan Olcay Şahan takımının dördüncü golünü ağlara gönderdi: 0-4.

Bu dakikadan sonra skoru değiştiren atak olmayınca BB Erzurumspor sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

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