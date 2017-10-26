BB Erzurumspor - Tire 1922 Spor: 2-0

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Engin Erdem (xxx), Mehmet Kağan Bingül (xxx)

B.B.ERZURUMSPOR: Kaya (xxx)- Mehmet Ozan (xx) (Dk. 46 Acka xx), Kubilay (xx) (Dk 63 Taylan xx), Murat (xx) (Dk. 74 Burhan xx), Abdulkadir (xxx), Mert Nobre (xxx), Tolga (xx), Gökhan (xx), Boubacar Mansaly (xx), Lokman (xx), Erhan (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx)- Ufuk (xx), Furkan (xx), Nihat (xx), Sefa (xx), Gökhan (xx), Orkun (xx), Kemal (xx) (Dk 72 Tolunay xx), Mümin Talip (xx), Güner (xx) (Dk 46. Mümin Aysever xx), Veysel (xx)

SARI KARTLAR: Mehmet Ozan (B.B.Erzurumspor) - Gökhan (Tire 1922 Spor)

GOLLER: Dk. 5 Lokman, Dk. 78 Abdülkadir (B.B.Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'ncü Tur maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Tire 1922 Spor\'u 2-0 mağlup etti.

5\'inci dakikada Gökhan Karadeniz’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Lokman kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

30\'uncu dakikada Nobre’nin yerden sert şutunu kaleci Fatih direk dibinden kornere çeldi.

42\'nci dakikada Güner’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Kaya’nın son anda çeldiği top direğe çarparak kornere gitti.

İlk yarı ev sahibi B.B.Erzurumspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47\'nci dakikada Murat ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Fatih son anda topu çeldi ve ikinci gole izin vermedi.

61\'inci dakikada Erzurumspor savunmasının arkasına sarkan Gökhan kaleci Kaya ile karşı karşıya kaldı. Kaya son anda topu kornere gönderdi.

75\'inci dakikada Burhan’ın pasıyla ceza sahasına giren Taylan sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

78\'inci dakikada Nobre’nin arapasına hareketlenen Abdülkadir’in yerden sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.

FOTOĞRAFLI