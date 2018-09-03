BB Erzurumspor - Medipol Başakşehir: 0-1

Turgay İPEK / ERZURUM (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Mustafa Savranlar (xx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Tolga (xx), Egemen (xx), Leo (xxx), Lokman (xx), Taylan (xx) (Dk. 87 Osman x), Özer (x) (Dk. 46 İbrahim x), Jasmin Scuk (xx), Munsy (x), Emrah (xx), Erhan (x) (Dk. 74 Tshabalala x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx) - Joseph (xx), Epureanu (xxx), Visca (xxx), Adebayor (xxx) (Dk. 62 Elia x), İrfan Can (xxx), Stefanov (xx), Soner (xx) (Dk. 67 Emre x) (Dk. 75 Da Costa x), Mahmut (xx), Uğur (xx), Caiçara (xx)

GOL: Dk. 25 İrfan Can (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Özer, Emrah, Munsy (BB Erzurumspor) - Soner (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Ligin 4’üncü haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu\'nda konuk ettiği Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

4’üncü dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca’nın sert şutu kalenin yanından auta gitti.

25’inci dakikada Adebayor’un ver kaçlarıyla başlattığı atakta toplu buluşan İrfan Can, sert ve düzgün vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1.

33’üncü dakikada Emrah’ın ortasında Munsy topu auta gönderdi.

43’üncü dakikada Özer’e yapılan harekete hakem \'faul\' dedi. Taylan’ın kullandığı atışta kafalarda dolaşan topu Özer, müsait pozisyonda auta attı.

Maçın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60’ıncı dakikada Emrah sağ kanattan aldığı topla Başakşehir defansını geçerek ceza alanı çizgisi önünden sert vurdu. Kaleci Mert, ağlara giden topu son anda yumruklarıyla kornere çeldi.

71’inci dakikada kazanılan korner atışını Emrah kullandı. Müsait durumdaki Scuk topu kafayla üsten auta gönderdi.

Maçın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve Medipol Başakşehir sahadan 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

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