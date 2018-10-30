B.B. Erzurumspor - Keçiörengücü: 6-7

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Murat Yıldırım (xxx)

B.B.ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xx) - Acka (x), Jasmin Trtovac (xx), Lennart THY (xx), Khubulov (x) (Dk. 67 Muammer (x), Tolga (xx), Hakan Arslan (xx) Tshabalala (xx), Osman Şahin (xxx), M.Emin (xx) (Dk. 120 Muhammet Furkan (x), Kone (xxx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx) - Hakkı (xx) (Dk. 90 Devrim x), Abdurrahman (xxx) (Dk 115 Abdulkadir), Uğurcan (xx) (Dk. 70 Sefer (x), Hakan Çevik (xxx), Burak (xxx), Alperen (xxx), Yücel (xxx) (Dk. 90 Uğur x), 90, Batuhan (xxx), Ziya (xxx), Osman Keçelioğlu (xxx)

SARI KART: Khubulov, Kone, Acka, M.Emin (B.B. Erzurumspor), Yücel, Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Jasmin Trtovac (B.B Erzurumspor)

GOLLER: Dk. 60 Osman Şahin, Dk. 120+2 Kone (B.B.Erzurumspor), Dk. 66. Batuhan, Dk. 118 Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)

Ziraat Türkiye Kupası 4’ncü tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor, sahasında Keçiörengücü\'nü konuk etti. Mücadele 90 dakikası 1-1, uzatma devreleri ise 2-2\'lik beraberelikle sona erdi. Maçta turu atlayan tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 4(6)-5(7) üstünlük kuran Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası\'nda bir üst tura yükseldi.

18\'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Khubulov’un ortaladığı topla cezaalanında buluşan Osman Şahin’in sert şutu yan ağlarda kaldı.

26\'ncı dakikada Lennart Thy ortasında Hakan\'ın vuruşunda top savunmaya çarparak direğin dibinden kornere gitti.

39’ncu dakikada ani gelişen Keçiörengücü atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Uğurcan\'ın vuruşunda top auta gitti.

60\'ıncı dakikada gelişen B.B. Erzurumspor atağında Osman Şahin’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

66\'ncı dakikada köşe vuruşundan gelen topu Hakan Çevik kafasıyla cezaalanı içine gönderdi. Cezaalanı içinde topa kafasıyla dokunan Batuhan attığı golle skoru eşitledi:1-1

89\'unncu dakikada B.B Erzurumspor’un kazandığı faul atışı sırasında rakip takım oyuncusu Yücel’le tartışan Jasmin Trtovac sarı kart gördü. Tartışmanın devam etmesi üzerine Trtovac ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

118’inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Osman Keçelioğlu meşin yuvarlağı kafa ile ağlara gönderdi: 1-2.

120\'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Kone takımına beraberliği getiren gole attı: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve turu geçen tarafı penaltı vuruşları belirledi.

Konuk ekip attığı 5 penaltı atışını da gole çevirdi ve mücadeleden 7-6\'lık üstünlükle ayrıldı.

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