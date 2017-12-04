BB Erzurumspor - Grandmedical Manisaspor: 1-1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kasım Karabekir

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Ata Yıldırım (xx), Emrah Ünal (xx)

BB ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Tolga (xx), Jasmin (xx), Lokman (x), Hakan (xx), Taylan (xx) (Dk. 81 Abdulkadir xx), Jasmin Scuk (xxx), Burhan Eşer (x) (Dk. 85 Murat x) Gökhan Karadeniz (x) (Dk. 70 Harba xxx) Erhan Çelenk (xxx), Nobre (xxx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Mehmet (xxx)- Bilal (x), İsmail (xx), Axel (xx), Nikola (xx), (Dk. 55 Kağa nxx), Iyayı (xx) Danıel (xx), Berkay (x) (Dk. 80 Metin x) Fahri (x), Zahit (x) (Dk. 65 Asım x) Hikmet (xx)

GOLLER: Dk. 77 Erhan (BB Erzurumspor) - Dk. 85 Axel (Grandmedical Manisaspor)

SARI KARTLAR: Erhan Çelenk, Lokman (BB Erzurumspor) - Axel (Grandmedical Manisaspor)

TFF 1\'inci Lig 14\'üncü hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Grandmedical Manisaspor 1-1 berabere kaldı.

14\'üncü dakikada Burhan Eşer’in ortasına iyi yükselen Nobre’nin kafa vuruşunda top kaleci Mehmet’te kaldı.

16\'ncı dakikada İsmail’in sol kanattan verdiği pası penaltı noktası üzerinde kontrol eden Axel’in dönerek vuruşunu kaleci Kaya kontrol etti.

19\'uncu dakikada Burhan Eşer’in yerden sert ortasında müsait durumdaki Nobre’den önce araya son anda savunma oyuncuları girdi ve topu kornere çeldi.

24\'üncü dakikada Burhan Eşer’in ortasını Nobre kafayla arka direğe aşırttı. Topu önünde bulan Taylan’ın şutunu kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Taylan, müsait durumda olmasına rağmen topu farklı şekilde auta gönderdi.

32\'nci dakikada orta alanda nefis paslaşmaların ardından Gökhan Karadeniz’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Taylan, topa vurmakta gecikince, takımını mutlak bir golden daha etti.

45\'inci dakikada Jasmin’in yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Mehmet mükemmel bir kurtarışla kornere gönderdi.

66\'ncı dakikada Burhan Eşer’in nefis ortasına Nobre ön direkte kafayla dokundu. Günün başarılı ismi Mehmet bir kez daha gole geçit vermedi.

75\'inci dakikada Haris’in ortasında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topu boş pozisyonda önünde bulan Burhan Eşer topu auta gönderdi.

77\'nci dakikada Haris’in nefis ara pasında topla buluşan Erhan Çelenk, bu kez kaleci Mehmet’i avladı ve takımın 1-0 öne geçiren golü filelerle buluşturdu: 1-0.

85\'inci dakikada Iyayi’nin ceza alanına gönderdiği topu Lokman kaleci Kaya’ya bırakmak istedi. Araya giren Axel kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.

Başka gol olmayınca, mücadele 1-1 sona erdi.

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