BB. Erzurumspor - Göztepe maçının ardından

Turgay İPEK /ERZURUM,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un kendi evinde Göztepe\'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

BEKTAŞ: \"KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK\"

Erzurum deplasmanından alınan mağlubiyetle ilgili Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, \"Üzgünüz, kazanmak için gelmiştik. Çok iyi başladığımız karşılaşmayı kaybettik. İlk yarım saate baktığımızda oyun üstünlüğü bizde. Rakibe pozisyon vermedik. Maalesef çok uzak olan pozisyonda rakibin attığı şutla kalemizde golü gördük. İkinci yarı golü aradık. Oyun açılışı, geçişlerde iyi yaptığımız işi üçüncü bölgeye final bölgesine taşıyamadık. İsabetli pasları atamadık. Çok basitçe toplar harcadık, bizim kalitemizde takımın becerikli olması lazım. İkinci golde maalesef hücuma çıkarken basit top kaybıyla rakibi kontağa sevk ettik. Defansif anlamda oyuncular yerindeydi, kademe hatası rakibin ikinci golünü atmasına sebep oldu. Üzgünüz, çünkü aslında bugün oynadığımız oyunun karşılığı mağlubiyet değildi. Erzurum zor bir deplasman Erzurumspor\'u kutluyorum. Ancak bu zor deplasmanda verilere baktığımız zaman yüzde 75 üstünlüğümüz hakimdi\" diye konuştu.

\"VAR SİSTEMİ ŞU ANA KADAR BİZE ÇOK FAYDALI OLMADI\"

Maçı unuttuklarını ve milli takım arasını iyi değerlendireceklerini anlatan Bektaş, VAR ile ilgili olarak, \"VAR sistemi şu ana kadar bize çok faydalı olmadı. Bu sistemi ilk destekleyen benim. Geçen sene hatırlarsanız Erzurum-Ümraniye maçında uygulandı ve aleyhimize çalışmıştı. Ama destekleyen biriyim. Adalet sağlanacaksa ben varım dedim. Ama gerçek anlamda doğruyu sahaya yansıtacaksa bunu destekleriz\" dedi.

ÖZDİLEK: \"TARAFTARI VE OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM\"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, öncelikle taraftara gösterdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sunarken, \"Söze bu atmosferi yaratan taraftardan başlamalıyım. Müthiş bir destek. Maçın başından bitine kadar oyuncuları oyun içinde tuttular, alkışı hak ettiler. İkinci alkış oyuncularımın. İstekli arzulu oyun içindeki hareketlerin içine kalbini ruhunu ve mücadele ruhunu yansıtan oyuncu grubu haklı bir galibiyet aldı. Maçın geneline bakıldığında ilk devre bir pozisyon haricinde rakibe pozisyon vermedik, o da duran toptan kaynaklandı. İkinci bölgede kalabalık tutup rakibin arkasında koşarak gol bulmaya çalıştık İbrahim şutu deneyerek yakaladı, bundan sonra kontrollü hale getirdik. Golden önce pozisyon penaltı gibi görünüyordu. İkinci yarı bilerek Göztepe\'nin topla oynamasına izin verdik. Final pozisyonlarında doğru tercihleri yapamadık. Üzüldüğümüz nokta yediğimiz gol oldu. Son haftalarda penaltı dışında gol yiyen takım değiliz. Doğru bir duruşla bu işi başardık. Ama mücadele devam ediyor. Gelişmeye devam edeceğiz. Gerilerden gelmek kolay değildir. Şu mesajı veriyoruz; defansif anlamda eksikleri giderdik ama ofansif anlamda atraksiyonlarımızı geliştirdiğimizin sinyallerini vermeye başladık milli takım arasında çalışıp Antalya maçında bıraktığımız yerden devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"VAR\'A İNANIYORUM\"

Özdilek, VAR ile ilgili olarak şunları söyledi:

\"VAR\'a inanıyorum. Anadolu takıları için nemli bir unsur. Maça bakıldığında Özer\'in pozisyonu seyreden her insan için penaltı. Bu pozisyonun penaltı olmaması mümkün değil. Biz doğru inandığımız bildiğimiz yolda devam edeceğiz, VAR sistemini destekleyeceğiz. Geçiş döneminde sıkıntılar olacaktır ama Anadolu takımlarına faydalı olacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bayram Bektaş\'ın açıklamaları

-Mehmet Özdilek\'in açıklamaları

