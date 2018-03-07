BB Erzurumspor - Eskişehirspor: 2-1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx)

BB ERZURUMSPOR: Hakan (xxxx) - Tolga (xx), Trtovac (xxx), Acka (xxx), Hakan Arslan (xx), Scuk (xxx), Metin (x), Gökhan (xx) (Dk. 68 Taylanxxx ), Burhan (xxx) (Dk. 90+1 Abdulkadir), Erhan (xxx), Bekamenga (x) (Dk. 83 Demba)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx) - Bedirhan (x) (Dk. 46 Hasan Hüseyin), Akaminko (xx), Semih Güler (x) (Dk. 64 Semih Şentürk xx), Kaan (x), Aykut (xx), Hürriyet (xxx), Dorukhan (x), Fıratcan (x) (Dk. 35 Bruno x) , Hasan Ayaroğlu (xx), Ofoedu (xx)

GOLLER: Dk. 26 Burhan, Dk. 80 Taylan (B.B.Erzurumspor) - Dk. 86 Ofoedu (Eskişehirspor)

SARI KART: Semih (Eskişehirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’in 26’ncı haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk ettiği Eskişehirspor’u 26’ncı dakikada Burhan ve 80’inci dakikada Taylan’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Eskişehirspor’un tek golü 86’da Ofoedu’dan geldi. Mavi-beyazlılar bu sonuçla puanını 37’ye yükselterek play-off potasına biraz daha yaklaşırken, Eskişehirspor ise 31 puanda kalarak küme düşme tehlikelisini yakından hissetmeye başladı.

16\'ncı dakikada sol kanattan Erhan Çelenk’in ortasına arka direkte Burhan kafayla dokundu. Top az farkla auta gitti.

18\'inci dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Burhan’ın orta şut karışımı vuruşunda kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.

25\'inci dakikada Dorukhan’ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Hakan son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

26\'ncı dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Tolga’nın ortasında top savunmaya çarptı, Gökhan’ın önüne düştü. Gökhan’ın vuruşunda savunma oyuncuları araya girdi ancak top Burhan’ın önünde kaldı. Burhan’ın yerden uzak direğe doğru yaptığı plase vuruşta top filelerle kucaklaştı: 1-0.

50\'nci dakikada Eskişehirspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Bedirhan’ın ortasında altı pas içerisinde müsait durumdaki Bruno bomboş pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

52\'nci dakikada Scuk’un derin pasında topla buluşan Erhan ceza sahasına girer girmez vurdu, kaleci Kaya topu kornere gönderdi.

58\'inci dakikada Bruno orta sahadan kaptığı topla soldan ceza sahasına girdi, pasını Ofoedu’ya çıkarttı. Ofoedu’nun vuruşunda kaleci Hakan gole izin vermedi.

80\'inci dakikada hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında Taylan ve Erhan paslaşmasında topu önünde bulan Taylan, kaleci Kayacan’ın solundan topu filelerle buluşturdu: 2-0.

85\'inci dakikada orta sahadan kaptığı topla hareketlenen Scuk, ceza alanına girmeden yerden sert vurdu, top adeta direği yalayarak dışarı çıktı.

86\'ncı dakikada Ofoedu yaklaşık 30 metreden kaleci Hakan’ı avladı, farkı 1’e indirdi: 2-1.

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1\'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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