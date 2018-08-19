B.B Erzurumspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un konuğu olacak. Kazım Karabekir Stadyumu\'nda saat 19:15\'te başlayacak olan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk\'ün yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

İki takımın mücadeleye başlayacağı 11\'ler şöyle:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan - Tolga, Schwechlen, Lokman, Hakan Arslan, Taylan, Scuk, Özer, Emrah, Sunu, Munsy

BEŞİKTAŞ: Tolga - Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Necip, Medel, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Negredo