BB Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)



STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Koray Gençerler (xxx) İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)

BB.ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Auremir Dos Santos (xxx), Acka (xx), Lokman (xx), Leo (xx), Taylan (xxx) (Dk. 69 İbrahim (xx), Özer (xx), Jasmin Scuk (xxx), Emrah (xx) (Dk.82 Tshabalala (x), Sunu (xx), Kone (xx) (Dk.76 Lennart THY (x)

A.ALANYASPOR: Ufuk (x) (Dk. 20 Haydar (xx)- Merih (xx), Ceyhun (xx), Efecan (xx) (Dk. 84.Cenk Ahmet (x), Maniatis (xx), Rogerio (x) (Dk. 57 Campos (x), Wanderson (xx), Villafanez (xx), Nskala (xx), Barış (xx), Vıtoria (xx)

SARI KART: Lokman, Sunu (BB.ERZURUMSPOR), Ceyhun, Wanderson (A.ALANYASPOR)

GOLLER: Dk. 54 Taylan (BB.ERZURUMSPOR)

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında BB. Erzurumspor, 3 puanla tanıştı. Galatasaray maçı sonrası hoca değişikliği yaparak takımın başına Mehmet Özdilek\'i getiren BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu\'nda son haftaların flaş takımı A.Alanyaspor\'u konuk etti. Mavi-beyazlılar, 54\'üncü dakikada Taylan\'ın ayağından bulduğu golle galibiyete uzandı.

23\'Üncü dakikada Rogerio\'nun orta sahadan toplu buluşturduğu Vitoria, sağ çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

25\'inci dakikada BB. Erzurumsporlu oyuncuların hatasında toplu buluşan Vitoria yine sağdan sert vurdu, top defansa çarparak kornere çıktı.

26\'ncı dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında Sunu, sol kanattan topu Özer\'e çıkardı. Kale direği önünde defans topu uzaklaştırdı.

45\'inci dakikada Özer ceza alanı içerisinde Kone\'yi gördü. Müsait durumdaki Kone\'nin vuruşu kaleci Haydar\'da kaldı. .

48\'inci dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Özer şık hareketlerle rakip defansı geçerek ceza çizgisine yaklaştı. Özer\'in sert şutunda kaleci Haydar son anda uzanarak topa sahip oldu.

54\'üncü dakikada rakip cezaalanı önünde Özer\'le verkaça giren Taylan sert vurdu. Top, kaleci Haydar\'ın yanından ağlara gitti. 1-0

58\'inci dakikada rakip yarı sahasında toplu buluşan Taylan, sağ kanattaki Sonu\'yu gördü. Ceza alanına giren Sunu sert vurdu, top auta gitti.

66\'ncı dakikada BB.Erzurumspor ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Efecan\'ın sert şutunu Sehic ayaklarıyla uzaklaştırdı.

83\'üncü dakikada ikinci yarı oyuna giren Lennart, üzerine gelen kaleci Haydar\'ın üzerinden topu aşırdı. Meşin yuvarlak kale direğinden geri döndü.

Mücadeleyi BB. Erzurumspor 1-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)