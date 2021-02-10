"Bazlama surat" davasında karar: Sosyal medya fenomenine para cezası

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı davayı kazandı. Mahkeme Kılınç’a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle 109 gün adli para cezası verdi.

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti. Hürriyet’tern İsmail Bayrak’ın haberine göre, mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç’a 109 gün adli para cezası verdi. Cezanın her günü 20 TL’den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi.

Hande Erçel’in avukatı Nail Gönenli, “Manevi tazminat davamız 25 Şubat’ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak” dedi.