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'Bazıları sahneye çıkarken don giymiyor'

Şarkıcı Hande Yener, şortla sahneye çıktığı için kendisini eleştirenlere yanıt verdi

07 Mayıs 2012 16:42

Koç Üniversitesi'nin bahar şenliklerinde Sezen Aksu'dan önce sahneye çıkan Hande Yener, konserlerinde şort ve mayo giydiği için kendisini eleştirenlere cevap verdi: Benim için don giyiyor diyenler var, bazıları onu da giymiyor

Yeni nesilin kedisini anladığını ancak eskilerin ön yargılı olduğunu söyleyen şarkıcı Hande Yener,  "Ben sahnede böyle rahat ediyorum. Ancak benim için, "Sahnede don giyiyor" diyenler var. Bazı kişiler hiç giymiyor" şeklinde konuştu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Kendisine iltifat eden Egemen adlı hayranını sahneye çağıran Yener, "Çok yakışıklı bir çocuk, o yüzden sahneye çağırdım" dedi.

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