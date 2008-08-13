Bazıları niye daha çok korkar?

Almanya’nın Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, korku duygusunun bir genle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.



Almanya’nın Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar 96 kadın üzerinde yaptıkları testlerde, COMT adlı genin bir varyasyonun beyinde endişe merkezine etki yaptığını, bir başka varyasyonunun da beynin duyguları kontrol altında tutma mekanizmasını zayıflattığı görüldü.



Bu varyasyondan 2 kopyaya sahip olanlar kötü durumlarda korkuyu daha güçlü hissediyor. Buna karşılık söz konusu gen ile öteki varyasyonuna sahip olanlar korkularını daha iyi kontrol altında tutabiliyor; ancak uzmanlar “kolay korkma” eğiliminin insanın hayatta kalma şansını artırabileceğini belirtiyor.



Tempo24

