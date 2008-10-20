Bazıları mini sever

Tek kapılı otomobillerin sadece pahalı sportif modeller olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Tek kapılı, şık görünümlü bu ufaklıklar, dışarıdan küçük görünseler de içlerine girdiğinizde sundukları konfor ile ezber bozuyorlar. Üstelik yeni mini sınıf otomobiller, boyutlarından beklenmeyecek kilometrelere çıkarak hızlarıyla da şaşırtıyor.

Son jenerasyon küçük otomobiller, çok geniş bir motor yelpazesine sahip. Aynı aracın küçük dizel motoruyla inanılmaz bir yakıt ekonomisi yapabilirken, 200 km/s hızı geçebilen versiyonları ile yüksek performansta sürüş keyfi yaşayabiliyorsunuz.

Global krizle birlikte sürekli değişkenlik sergileyen petrol fiyatları da küçük otomobillerin her geçen yıl daha çok tercih edilmesine sebep oluyor. Otomobil firmaları yeni modellerini tanıtırken, özellikle Avrupalı üreticilerin ellerindeki en büyük koz mini sınıf otomobiller.

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RENAULT TWINGO

Küllerinden doğuyor

Twingo, 1990’larda ilginç tasarım anlayışı ve değişken koltukları sayesinde herkesin beğenisini toplamıştı. Firma, daha sonra bu otomobile çok yüklenmese de, Twingo şimdi küllerinden doğuyor ve tekrar eski şaşaalı günlerine geri dönmek istiyor. Tasarım olarak çok şaşırtmasa da kullanışlı özellikleri ile göz dolduruyor. Dizel ve benzinli küçük motorları ile ekonomi konusundaki iddiasını gösteren Twingo, 130 HP’lik RS versiyonu ile bir asfalt canavarına dönüşüyor.

Motor hacmi: 1149 cc

Motor gücü: 59 hp / 5200 d/d

Maksimum tork: 93 Nm / 2500 d/d

0-100 km hızlanma: 15.1 sn

Maksimum hız: 154 km/h

Ortalama tüketim: 4.6 lt



Fiyat: 8 bin Euro (Avrupa satış fiyatı) (Yaklaşık 15 bin YTL)

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FORD KA

Bond kızı onu seviyor

1990’larda popülerliğinin zirvesini yaşayan araçlardan biri de Ford Ka olmuştu. Aldığı tasarım ödüllerine rağmen Ford firması, bu sevimli şehirliye 10 yıldır fazla eğilmiyordu. Neyse ki yeni trendler onu tekrar önemli kıldı. Yalnızca sevimli olmanın ötesinde, etkileyici hatlara da sahip yeni Ka, son 007 filminde bir Bond kızının kullandığı araç olarak piyasaya çıkıyor.

Motor hacmi: 1242 cc

Motor gücü: 69 hp / 6000 d/d

Maksimum tork: 102 Nm / 3000 d/d

0-100 km hızlanma: 12.9 sn

Maksimum hız: 185 km/h

Ortalama tüketim: 5.0 lt

Fiyat: Belli değil

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FIAT 500

Efsane minik

FIAT’ın efsanevi ‘küçüğü’, yıllar sonra otomotiv piyasasına bir döndü pir döndü. Avrupa’daki satış rakamları firmanın yüzünü fazlasıyla güldürüyor. 2007’de yılın otomobili seçilen 3.5 metre uzunluğundaki FIAT 500, A sınıfı küçük bir otomobilin rekabetçi olabileceğini de gösteriyor. Kasım ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak 500, bakalım Avrupa’da gösterdiği satış başarısını bizde yakalayabilecek mi?

Motor hacmi: 1242 cc

Motor gücü: 69 hp / 6000 d/d

Maksimum tork: 102 Nm / 3000 d/d

0-100 km hızlanma: 12.9 sn

Maksimum hız: 185 km/h

Ortalama tüketim: 5.0 lt

Fiyat: 28 bin YTL

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TOYOTA iQ

Arka koltukta hava yastığı

Dünyanın en küçük dört kişilik otomobili olma iddiasındaki Toyota iQ, bu segmente yeni bir ivme katma derdinde. Motor yelpazesi olarak Yaris’le ortaklaşa hareket etse de, tasarım açısından tamamen özgün.



Boyut olarak Smart modeliyle rekabet eden iQ, ona nispet yapar gibi kabininde dört kişinin yolculuk edebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca bu otomobilde dünyada ilk kez arka koltukların arkasında bir hava yastığı uygulamasına geçilmiş. Arkadan çarpmalarda yolcuları korumaya yönelik bu uygulama ile aracın boyutlarından ötürü kazalarda ortaya çıkan sorun giderilmeye çalışılmış.

Motor hacmi: 998 cc

Motor gücü: 68 hp / 6000 d/d

Maksimum tork: 91 Nm / 4800 d/d

0-100 km hızlanma: 14.5 sn

Maksimum hız: 155 km/h

Ortalama tüketim: 5.0 lt

Fiyat: Belli değil

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CITROEN C1 - PEUGEOT 107

Erken kalkan yol alır. Diğer firmalar 2009’u bekleyedursun, Peugeot ve Citroen yine bir ikiz modelle piyasada yerlerini aldılar bile. Küçük, pratik ve özellikle dizel motorları ile inanılmaz ekonomik olan bu iki model, kaliteli donanımları ile tam birer şehirli.

Motor hacmi: 998 cc

Motor gücü: 68 hp / 6000 d/d

Maksimum tork: 93 Nm / 3600 d/d

0-100 km hızlanma: 13.7 sn

Maksimum hız: 157 km/h

Ortalama tüketim: 4.7 lt

Fiyat: 23 bin 245 YTL

Faris Sever / Tempo