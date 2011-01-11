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Yaşam

BAZI YOLLARDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 11:07

-BAZI YOLLARDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Karayollarının bazı kesimlerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydıncık-Silifke yolunun 43-46.kilometreleri arasındaki (Yeşilovacık Karayar mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-18.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak.  Trabzon-Rize yolunun 1-2.kilometrelerinde 100.Yıl Köprülü Kavşağı çıkışındaki asfalt çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 07.00-19.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapalı bulunacak, Rize istikametinde ulaşım eski devlet yolundan, Trabzon istikametinde ise bağlantı yolundan sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 27-29.kilometreleri arasındaki Araklı Güney Tüp'ünde aydınlatma montajı çalışmaları yapılacağından gündüzleri 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşım, tünel içerisinden tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştirilecek.  Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56.kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Sivas İl Sınırı-Reşadiye yolunun 59-68. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yaklaşık 45 dakikada bir 15 dakika süreyle ulaşıma kapalı bulunacak. Acıgöl-Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 40-46.kilometreleri arasındaki sanatsal etkinlikler nedeniyle 19 Ocak'a kadar ulaşım tek şeritten sağlanacak. Malatya-Gölbaşı Ayrımı-Darende yolunun 50-59.kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. İyidere-İkizdere-İspir yolunun 22-44.kilometreleri arasındaki Ovit Dağı mevkisinde kar, tipi ve heyelan tehlikesi nedeniyle can ve mal güvenliği amacıyla her gün yol 17.00-07.00 saatleri arasında kapalı olup, ulaşım 07.00-17.00 saatleri arasında kontrollü olarak verilecek. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) arasındaki sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün, yarın ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Mekece-Bozüyük yolunun 68-72. kilometreleri arasındaki şev destekleme çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar 07.00-17.00 saatleri arasında sağ taşıma yolu trafiğe kapatılarak ulaşım sol taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor. Edremit-Ayvalık yolunun 12. kilometresindeki Burhaniye geçişinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Mekece-Bozüyük yolunun 70-72 kilometreleri arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar sağ taşıma yolu daraltılacağından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İzmir-Çeşme Otoyolunun Balçova Viyadüğü'nün Fahrettin Altay ayrımındaki altyapı çalışmaları nedeniyle Fahrettin Altay çıkış kolu 13 Ocak tarihine kadar ulaşıma kapatılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi. Marmaris-Gökova yolunun 5-6. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapalı bulunacak. Maçka-Torul yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde bakım ve yıkama çalışmaları nedeniyle 07.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Hasankeyf-Gercüş yolunun 4-7. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 20 Şubat 2011 tarihine kadar her gün 24.00-06.00 saatleri arasında ve pazartesi-çarşamba-cuma günleri 12.00-15.00 saatleri arasında yol trafiğe kapalı tutulacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-26. kilometreleri arasındaki (Karacabel Tüneli mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç, Boğayokuşu ve Karaltı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

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