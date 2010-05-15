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Yaşam

Bazı yollar İstanbul'un fethi provaları için kapatılacak

Fetihin 557. yıl dönümü kutlamaları provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - İstanbul'un fethinin 557. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın (16 Mayıs 2010) yapılacak prova nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin fethinin 557. yıl dönümü dolayısıyla Yedikule'de yarın Mehteran Bölüğü ve askeri birliklerin katılımıyla gerçekleştirilecek ön prova nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.


Açıklamada, bu kapsamda 10. Yıl Caddesi, Topkapı Varyanttan Yedikule Sahil istikameti, Zeytinburnu içerisinden 10. Yıl istikametinde Seyitnizam Caddesi, Sayitnizam Cami önü kavşağından Belgrad Kapı Caddesi, Balıklı Rum Hastanesi önü kavşağından Prof. Muammer Aksoy Caddesi Balıklı Kazlıçeşme yolu kesişiminden itibaren kapatılacağı bildirildi.


Açıklamada, alternatif yollar konusunda ise, ''Topkapı istikametinden gelen araçlar, Mevlana Kapı'dan Zeytinburnu Mevlihane Caddesi'ne giriş yaparak, Davutpaşa-Kazlıçeşme yolundan Seyitnizam Caddesi kavşağından Asım Kazancıgil Caddesi'ni takiben, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi kavşağından Balıklı Kazlıçeşme yolu Ermeni Hastanesi kavşağı Zakirpaşa Sokak'tan, Abay ve Zübeyde Hanım Caddesi'nden Zeytinburnu Belediye Başkanlığı üst geçit köprüsünden Sahil Kennedy Caddesi'ne, Yedikule istikametinden gelen araçlar da Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Köprüsü üzerinden Abay Caddesi, Zakir Paşa Sokak Ermeni Hastanesi Kavşağı, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Kavşağı ve Davutpaşa Kazlıçeşme Sokak'tan Mevlana Kapı'ya çıkış yapabilecek'' denildi.

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