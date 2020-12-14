Bazı vatandaşlar, kısıtlamada dışarı çıkabilmek için özel hastanelerden randevu alıyormuş

Bursa’daki bir özel hastanede görev yapan cerrah Prof. Dr. Halil Özgüç, bazı vatandaşların sokağa çıkma yasağı olan cumartesi günü dışarı çıkabilmek için özel hastanelerden randevu aldıklarını, kontrol noktalarından da hastaneden gelen mesajla geçtiklerini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Prof. Dr. Özgüç, “Kamu hastanelerinde hafta sonu normal randevu verilemiyor. Ama özel hastaneler ve muayenehaneler hasta kabul edebiliyor. Özel hastanelerin birçoğunda internet üzerinden randevu alınabiliyor. Daha sonra vatandaşa bir SMS gönderiliyor. Bununla kişi dışarı çıktığında ve kontrol olduğunda ‘ben hastaneye gidiyorum’ diyor. Geçen sokağa çıkma yasağında da yaşadık, cumartesi günü hastaneye gidiyorum, hastaların önemli bir bölümü gelmiyor. Arıyoruz, ‘unuttum, gelmeyeceğim’ gibi bahaneler sunuluyor. Bu kötü bir suiistimal” dedi.

Prof. Özgüç, “Hem bir doktor olarak hafta içi çalışıp yoruluyoruz, bir de hafta sonu hastalarımız için hastaneye geliyoruz ama bu kötü bir psikoloji oluyor. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz” diye konuştu.