Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı valilerin görev yeri değişti

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle bazı valilerin görev yeri değişti.

Kararnameye göre Ankara ve İstanbul Valileri görevlerine devam ederken; Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta Valileri görevden alınarak merkeze çekildi. 20 ilin valisi değişti.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.



Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.