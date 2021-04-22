Bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi sıfırlandı

"İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kalınlığı bir milimetreyi geçmeyen plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler; tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabakalar, kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular, masa örtüleri, sofra peçeteleri, yatak çarşafları ve benzeri ev eşyası, hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşyası ve aksesuarı; çapı 10 milimetreden az diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller, alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar ile" 87.11" ila "87.13" pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı kategorisinin içinde yer alan "diğerleri; aksam ve parçalar"ını kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalarca yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi sıfırlandı.

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