-BAZI SURİYELİLER EKMEK ALIP DÖNÜYOR YAYLADAĞI (A.A) - 11.06.2011 - Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle, bazı Suriyeliler Türkiye'ye sığınırken, bazıları da sınıra yakın Türk köylerinden ekmek alıp geri dönüyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Suriye-Türkiye sınırında bekleyen, ekmek almak için Türk köylerine kaçak olarak giren Suriyelilerden İbrahim Iddal, yaptığı açıklamada, Cisr Eş Şuğur kasabasından geldiğini, iki gündür sınırda beklediğini anlattı. Bugün Türkiye'ye gizlice girdiğini, Suriye ordusunun, yaşadıkları kentin etrafını sardığını belirten Iddal, şunları söyledi: ''Birkaç genç toplanıp, Cisr Eş Şuğur'a tekrar geri dönüp çocukları almaya gittik. Oradaki insanları ateşin içinden kurtardık. İnsanlar korkularından şehri terk edip dağlara çıktı. Silahlar susmuyor, insanlar öldürülüyor. Beyda köyünde çocuk yaştaki kızlar tecavüze uğruyor, insanlar kesiliyor, öldürülüyor. Binlerce insan sınıra yakın, gelmek istiyor. Şimdi gelmek istiyorlar fakat yollar askerler tarafından kesilmiş durumda. Sınıra yaklaşmakta zorlanıyorlar. Dağlardan gelmeye çalışıyorlar.'' Suriye güvenlik güçlerinin silahlı oldukları gerekçesiyle kendilerine ateş açtığını anlatan Iddal, ''Buraya gelenlerde silah yok ama buna rağmen ateş açılıyor. Eğer bizlerde veya bizim gibilerde silah olsaydı, Türkiye bizi alır mıydı?'' diye konuştu. Suriyeli Ahmet Cuma ise Cisr Eş Şuğur'da yaşadığını, kentin etrafını askerlerin sardığını, doğudan batıya, kuzeyden güneye her yerin kuşatıldığını belirterek, ''Önlerine gelen herkesi vuruyorlar. Kimseyi bırakmıyorlar. Yaklaşık 6 gündür Cisr Eş Şuğur'da olağanüstü durum var. Sayısını bilemediğim kadar çok insan öldü. Onlardan daha fazlası da yaralı. İnsanlara dayak atılıyor. Biz sadece hürriyetimizi, demokrasiyi istiyoruz. Beşşar Esad'ın gitmesini istiyoruz'' dedi. Cuma, ailesinden bazı kişileri geride bıraktığını ve onlar için çok endişelendiğini, Türkiye'nin daha fazla destek vermesini beklediklerini vurgulayarak, köylerinde elektriklerin kesik olduğunu, suyu ise zehirlendiği söylentileri nedeniyle içmekten korktuklarını anlattı. -15 BİN KİŞİ DAĞLARA DAYANDI- Ailesiyle sınırda bekleyen Muhammed Feyzo da Türkiye'ye ekmek ve şeker alabilmek için geçtiğini belirtti. Sınır bölgesinin daha güvenli olduğunu ifade eden Feyzo, ''15 bin kişi şu anda dağlara dayanmış durumda. İnsanlar yollara düştü ancak yollar askerler tarafından kesildi'' dedi. Feyzo, özellikle genç kızlara çok kötü davranıldığını iddia ederek, ''Sırmeni'de kadınlar çırılçıplak soydurularak, oradaki askerlere zorla hizmet ettirilmeye çalışılıyor. Çay, yemek yaptırılıyor. Bunu gören çok sayıda kişi var. Çoluk çocuk herkes perişan durumda. Ekmek sıkıntısı, su sıkıntısı çok büyük ölçüde. Sınırda yaşamaya devam edeceğiz. Ordu buraya kadar gelirse, Türk tarafına sığınacağız. Orada evim, tarlam var. Şu an için onları bırakıp gelemiyorum. Ancak böyle kaçak yollarla Türkiye'ye gelip ekmek alıp dönüyorum'' diye konuştu. -DÖRDÜNCÜ ÇADIRKENT KURULUYOR- Bu arada, Suriye'den Türkiye'ye geçişler nedeniyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 bin 500 kişilik yeni çadırkent kurma çalışmalarına başlandığı bildirildi. Kızılay tarafından Yayladağı'nda kurulan ve yaklaşık 3 bin Suriyeli'nin kaldığı eski TEKEL binasında kapasitenin dolduğu, sayının artma ihtimaline karşın ilçede yeni çadırkent alanlarının tespit edildiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu Özel İdare Kurumuna ait 50 dönümlük arazinin yeni çadırkent için uygun görüldüğü, bu alana beşer kişi kapasiteli 500 çadırın kurulacağı, burada 2 bin 500 kişinin konaklayabileceği belirtildi. Kızılay tarafından 2'si Yayladağı, 2'si de Altınözü'nde olmak üzere bugüne kadar kurulan 4 çadıkentte, toplam kapasitenin 8 bin kişi olduğu kaydedildi.