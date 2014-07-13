'Bazı patronların özel tecavüz odası var!'

Mor Çatı, Sosyalist Feminist Kolektif ve Anarşist Kadınlar’ın da aralarında bulunduğu 33 kadın örgütü göçmen kadınlara yönelik taciz, şiddet ve tecavüzü protesto etti. Kadın örgütleri, savaştan kaçmak veya ailelerine para gönderebilmek için Türkiye’ye sığınan göçmen kadınların küçük atölyelerde taciz ve tecavüze maruz kaldıklarını belirterek, “İşyerlerinde tecavüz için özel olarak oda ayıran patronların olduğunu biliyoruz” iddiasında bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Beyazıt Tramvay Durağı’nda eylem yapan kadın örgütleri, “Tacize, tecavüze son. Göçmen kadınlar yalnız değildir” pankartı açarak “Göçmen kadınları rahat bırakın”, “Susma, tecavüze sessiz kalma” ve “Öfkemiz sınır tanımaz” sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Selin Nakipoğlu, göçmen kadınların Aksaray, Laleli, Beyazıt ve Kumkapı sokaklarında, karakolda, işyerlerinde, evlerde şiddete, tacize ve tecavüze maruz kaldıklarını öne sürdü. Nakipoğlu, Türkiye’de göçmen kadınların kısıtlayıcı göç ve çalışma yasalarından dolayı izinsiz çalışmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

'Fuhuş çetelerine teslim ediliyorlar'

Nakipoğlu, “kâğıtsız” olarak tanımladıkları bu durumun çoğu işveren, esnaf ve ev sahibi tarafından suiistimal edildiğini kaydederek şunları söyledi: “İşverenler yasal boşluklardan yararlanarak göçmenleri düşük haftalık ücrete daha uzun saatlere çalışmaya mahkûm ediyor. Ayrıca ücretleri de ödenmiyor. Ev sahiplerinden ve komşuları tarafından şikâyet ve evden çıkarma tehditleri ile sürekli taciz edilen göçmen kadınlar, fuhuş çetelerine bile teslim edilebiliyorlar.”

'Taciz-tecavüz meşrulaşıyor'

Nakipoğlu, göçmen kadınların kendileri ile paylaştıkları deneyimlerin arasında özellikle işverenlerin ve esnafın tacizi ve tecavüzünün önemli bir yer tuttuğuna vurgu yaptı. Nakipoğlu, göçmen kadınlara yönelen bu şiddetin durdurulması için ise taleplerini şu şekilde sıraladı: “Taciz ve tecavüz suçu işleyen esnaf ve işverenler cezalandırılsın. Göçmen kadınların başvurabilecekleri çokdilli danışma merkezleri kurulsun. İşyerlerinde uğradıkları cinsel taciz ve tecavüz sonucu seks yapmaya zorlanan göçmen kadınlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle risk altındalar. Travma desteği dahil, ücretsiz sağlık hizmeti ve destek alabilecekleri cinsel şiddet kriz merkezleri kurulsun.”