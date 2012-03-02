Bazı kozmetik ürünlerine toplatma kararı

T24 - Sağlık Bakanlığı, kullanımına izin verilmeyen kimyasal içeren kozmetik 3 ürünü toplatma kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moliva Grey Away Saç Toniği”, “Yu&Dali saç güçlendirici bakım spreyi”, “Restoria Discreet Colour Restoring Cream” isimli ürünlerde, kozmetik ürünlerde kullanımına izin verilmeyen minoksidil, kurşun ve bileşiklerinin yer aldığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Bu ürünlerin 'Ozoderm' isimli saç renklendirici ve pembe maske adlı ürünün internet ortamında ve görsel medyada yer alan tanıtımlarda, “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır, Sağlık Bakanlığınca tescillidir, Kozmetik Kanunu'na göre üretilmiştir” şeklinde ürün tanıtımının yapıldığı kaydedildi.

Kozmetik mevzuatı gereğince üreticinin, kozmetik ürünleri piyasaya arz etmeden önce Bakanlığa bildirimde bulunmak zorunda olduğu ifade edilen açıklamada, ancak bu bildirimlerin sadece beyan niteliği taşıdığı bildirildi.

Bakanlıktan izinli olduğuna dair yazılı ve sözlü ibareler veyahut izinliymiş izlenimi veren tanıtımların, hem kozmetik hem de tüketicileri koruma mevzuatına aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, mevzuat gereği bu ürünlerle ilgili idari ve cezai müeyyide uygulanarak piyasadan toplanması işlemlerine başlandığı bildirildi.

Ayrıca İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün halk sağlığını koruma görevini yerine getirmek üzere vatandaşların kozmetik ürünlerle ilgili istenmeyen etki bildirimlerini almaya başladığı hatırlatılarak, tüketicilerin bu amaçla www.iegm.gov.tr adresindeki 'Kozmetik İstenmeyen Etki' bölümünden şikayette bulunabilecekleri vurgulandı.