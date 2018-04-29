Bazı köpekler neden sahiplerine saldırır?

Polis, 22 yaşındaki Bethany Stephens'ın gezmeye çıkardığı iki köpeği tarafından öldürüldükten sonra cesedinin de parçalandığını açıkladı. Stephens köpeklerini yavruyken eve almıştı.

Bölgede yaşayanlar olaydan o kadar çok etkilendiler ki, polis bölge sakinlerini, saldırının köpekler tarafından gerçekleştiğine inandırmak için olayın detaylarını paylaşmak zorunda kaldı.

Peki bir köpeği sahibine saldırmaya iten nedir? Uzmanlar bu sorunun yanıtı için bir kaç ihtimalden bahsediyor.

Operatör veteriner Sean Wensley, köpeklerin tehdit edildiklerini hissettiklerinde saldırganlaştıklarını söylüyor.

"Isıran bir köpeğin saldırgan olduğuna yönelik yanlış bir algı var" diyor.

"Ancak pek çok köpeğin ısırma nedeni korku. Diğerleri ise kendi bölgelerini ilan ediyorlar - eğer çok değer verdikleri bir şeyi ya da en sevdikleri dinlenme yerini, yataklarını koruyorlarsa… Ya da savunmayı öğrendilerse, örneğin mama kaseleri gibi, bunlar saldırganlığa yol açabilir."

Birden fazla köpekleri olan kişiler, köpeklerinin birbirlerine olan davranışlarını izlemeliler.

Wensley "Aralarında rekabetçi bir tavır varsa, bu aralarında saldırganca tavırlara yol açabilir, bu da sahiplerine yönelebilir" diyor.

Genellikle cana yakın olan bir köpek acı çekiyorsa saldırma ihtimali artabilir. Kapının dışına çıkması söylenen bir köpeğin ağrıyan kemikleri, eklem yerleri varsa bu acısının artmasına neden olur ve saldırganlaşabilir.

Beyni etkileyen karaciğer hastalığı ve beyin tümörleri hayvanların beklenmedik tavırlar göstermesine yol açabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne göre, 2014-2015 yılları arasında 7 bin 227 kişi bir köpek tarafından "ısırılma ya da darbe alma" şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurdu, bunların çoğu ise küçük çocuklardı.

Dokuz yaşın altında bin 159 çocuk hastaneye sevk edildi.

İngiltere'de yayımlanan tıp dergisi British Medical Journal'da yer alan bir araştırma, köpekler tarafından ısırılan çocukların yüzde 76'sının, dudaklar, burun ya da yanaklardan ısırıldığını ortaya koydu. Buna neden olarak da çocukların boylarının kısa olması gösterildi.

Şahdamarını yırtarak ölüme yol açma ihtimali bulunduğundan en tehlikeli yaralanma boyun ısırıkları.

Doktor, çocuklara alışkın olmayan köpekler için etrafında çocuk varlığının da kafa karışıklığına neden olabileceğini söylüyor.

"Alışılmadık davranışlarda bulunan küçük boyutta bir insan… Belki de onlara ağlayan, onları kucaklamaya, kaldırmaya ve patilerini sallamaya çalışıyorlar. Bunlar, onları korkutabilir."

Isırmadan önce, köpekler genellikle öfke işaretleri gösterirler. Dudaklarını yalayabilirler, kıvrılıp kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırabilirler.

Çocuklar bu işaretleri algılayamayabilir, hatta bir köpeğin dişlerini göstermesini gülümseme olarak da yorumlayabilirler.

Köpeğinizi çocuklarla ya da tanımadığı yetişkinlerle bırakmak güvenli mi diye düşünürken, geçmişteki tecrübelerini göz önünde bulundurun.

Wensley "Günlük sıradan ses ve görüntülere alışık olmayan yavru köpeklerde sorunlarla karşılaşıyoruz" diyor.

"Diyelim, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde bir yavru hayvan çiftliğine yerleştiriliyor. Birileri gelip onu internetten satın alıyor. Sonra şehirde yaşayan bir aile hayatına dahil oluyor ve şimdi içine sokuldukları bu karmaşık dünyayı algılayıp uslu davranmaları isteniyor."

"Aşırı derecede gergin ve korkak olabilirler ve bu da kendini saldırgan tavırlarda gösterebilir."

Erken eğitim ileride saldırgan tavırları engellemek için önemli ve köpek yavruyken başlamak en faydalısı.