'Bazı kaymakamlar AKP'nin neferi gibi davranıyor'

T24 - Kayseri'de düzenlenen Dadaloğlu Şenlikleri'ne katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dadaloğlu destanına değinerek "Dadaloğlu, sorunları çözemedi ve isyan etti. Bizim isyanımız, dağlara çıkmak olmayacaktır. Sorunlara sandıklara giderek başkaldıracağız" dedi. Topluma dayatılan Anayasa'ya hayır çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, bazı kaymakamların Başbakan'ın neferi gibi davrandığını söyledi. Başbakan'ın CHP'ye "seçkinciler" eleştirisini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaşantısıyıla seçkinciliğe örnek oluşturduğunu belirtti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dadaloğlu, sorunları çözemedi ve isyan etti. Bizim isyanımız, dağlara çıkmak olmayacaktır. 21. yüzyılda sorunların altında eziliyorsak, sorunlara başkaldıracağız. Sandıklara gideceğiz. Dadaloğlu'nun istediği yanıtı sandıklarda demokratik yollarla vereceğiz'' dedi.



Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Tomarza ilçesi Dadaloğlu beldesinde düzenlenen Dadaloğlu Şenlikleri'ne katıldı.



Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Dadaloğlu'nun bir destan, bir direniş anlamına geldiğini söyledi.





'Ferhan padişahınsa dağlar bizim'





"Dadaloğlu bir koşmadır, biz de koşacağız. Elimizde kılıç olmasa da aydınlık Türkiye'ye yüreğimizle gideceğiz'' diyen CHP lideri, Dadaloğlu'nun zulme karşı durduğunu ''Ferman padişahınsa dağlar bizimdir'' dediğini anlattı.



Türkçe ile barışık bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunan, zulme isyan eden Dadaloğlu'nun sevilmeyi ve anılmayı hak ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



''Dadaloğlu birliktir, beraberliktir. Birliğimizin bozulmaması gerekiyor. Eğer birliğimizi bozarsak, birilerinin tuzağına düşeriz. 21. yüzyılda hukuk devletinde birliğin temeli anayasadır. Her yurttaş eline aldığında 'Bu benim anayasamdır' demelidir. Şimdi geldiğimiz nokta böyle mi? Eğer birliğimizi referanduma koyarsak, işte orada en büyük hatayı yapıyoruz demektir.''





'Topluma dayatılan Anayasa'ya hayır'





Dadaloğlu'nun dayatmaya karşı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, topluma dayatıldığını ileri sürdüğü Anayasa değişikliğine "hayır" denmesini istedi. Siyasetin halka hükmetmek değil, hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, halktan toplanan her kuruş verginin hesabının verilmesinin namuslu siyasetçinin boynunun borcu olduğunu kaydetti.



Öte yandan; Kılıçdaroğlu, yurt gezileri kapsamında Malatya'dan Kayseri'ye geçerken özel uçakta beraberindeki gazetecilerle sohbet etti. Gazetecilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet imkanlarını kullanarak referanduma yönelik çalışmalar yaptığına ilişkin iddiaları hatırlatarak değerlendirmesini sormaları üzerine CHP lideri şunları kaydetti:





'Bazı kaymakamlar AKP'nin neferi gibi çalışıyor'





"Biz referandum için yola çıktık. Devletin uçağını, helikopterini, kaymakamını, valisini kullanmıyorum. Son zamanlarda bazı kaymakamlar AKP'nin bir neferi gibi çalışıyor. Bunu yurt gezilerinde görüyorum. Sayın Başbakan kendine güveniyorsa, partisinin kaynaklarıyla yola çıksın, bizim gibi. Ama Sayın Başbakan'ın bu önerimi dikkate alacağını düşünmüyorum.''



Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın CHP'lilere yönelik ''seçkinciler'' eleştirisini hatırlatılması üzerine ise, ''Ben hiçbir zaman seçkinci olmadım ama Sayın Başbakan yaşantısıyla seçkinciliğe bir örnek oluşturuyor. Gerek konutu, gerek 30 korumasıyla halktan koptu'' dedi.





