Bazı kanser tarama tetkikleri artık ücretsiz

Organ nakli ve kanser tedavileri ücretsiz olacak



Özel hastanede kanser tedavisi ücretsiz olacak

1 Ekim’de yürürlüğe giren SUT'a göre, kanserin erken teşhisine yönelik tetkikler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak erken tanı ve tedaviye yönelik sağlık hizmetleri kapsamına alındı.Buna göre, KETEM tarafından yapılmak şartıyla; şu işlemler SGK kapsamındaki kişiler için ücretsiz hale getirildi:-KETEM'lerde sürdürülen "Kadınlarda meme kanseri tarama programı" kapsamında, 50-69 yaş arası kadınlara; her yıl yapılacak muayene, 2 yıl aralıklarla yapılacak mamografi çekimi, gerek görülen vakalarda meme ultrasonografisi.-KETEM tarafından sürdürülen "Kadınlarda serviks (rahim ağzı) kanseri tarama programı" kapsamında, 20 yaş üstü kadınlara; her yıl yapılacak muayene ile birlikte pap smear tetkiki, gerekli görülen vakalarda kolposkopi tetkiki.-Kolorektal kanserler için 50-74 yaş arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak "Gaitada gizli kan tetkikleri".-Prostat kanserleri için 50 yaş üstü erkeklere her yıl yapılacak "PSA (Prostat Spesifik Antijen) tetkikleri".Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni SUT ile kanserin erken tanısına yönelik önemli bir zihniyet değişikliğinin hayata geçirildiğini söyledi.Daha önce, kanser taraması için yapılan tetkiklerin geri ödeme kapsamında bulunmadığını kaydeden Tuncer, "1 Ekimde yürürlüğe giren SUT, ülkemizde kanserle mücadelede bir dönüm noktasıdır, dev bir adımdır" dedi.2003 yılında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünya genelinde meme, rahim ağzı, kolon ve bağırsak kanserlerinin taramasının yapılmasına ilişkin bir deklarasyon yayımlandığını anlatan Tuncer, KETEM'lerde yürütülen tarama programını buna göre inşa ettiklerini belirtti.Bugüne kadar taramaların daha çok dar kapsamlı, pilot bölgelerde yürütüldüğünü kaydeden Tuncer, şunları söyledi:"Artık yeni uygulamayla ülkemizde her kadına meme ve rahim ağzı; hem kadın hem de erkeklere kolon kanserinin tanısına yönelik taramalar ve gerektiğinde ileri tetkikler ücretsiz yapılacak. Bu taramalar kanseri yok ediyor; çünkü, bu tetkikler sayesinde kanser öncesi lezyonlar tespit edilebildiği için, kanser gelişmeden önlenebiliyor. Bu nedenle 49 yaş üstündeki her kadının her yıl meme muayenesi, 2 yılda bir ise mamografi, 20 yaşını aşmış ve cinsel yaşamı başlamış kadınların yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50 yaş üstü erkeklerinprostat kanseri için her yıl PSA, 50 yaşını aşmış herkesin yılda bir dışkıda kan tetkikiyle kolon kanseri taraması yaptırmasını öneriyoruz."Halen ülke genelinde 53 KETEM bulunduğunu, bu yıl içinde bunların sayısının 84'e çıkarılmasının ve her ilde en az 1 KETEM bulunmasının hedeflendiğini bildiren Tuncer, zamanla bazı illere yeni merkezler açılacağını söyledi.Tuncer, vatandaşların KETEM'lerle ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfası üzerinden kısa bir süre sonra edinebileceklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemizde kanser konusunda çalışan uzman sayısı yetersiz olduğu için, KETEM'lerde görevli ya da buralarla ilişkili çalışan kadın doğum uzmanı, patolog, genel cerrah ve aile hekimlerinin kanser tanı ve tedavisinde rol alabilecek donanıma sahip olması için bir çalışma yürütüyoruz. Bu hekimlerin yanı sıra ebe ve hemşirelerimizi eğitiyoruz. Sorunun yerinden çözümü için gereken önlemleri alıyoruz. Uygulamada başlarda bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını istiyoruz."Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi'nde rahim ağzı taramaları için bir referans laboratuvarı oluşturulduğunu belirten Tuncer, burada rahim ağzı kanserine yol açan Human Papilloma Virüs'ün (HPV) moleküler tarzda araştırılıp, alt gruplarının belirlenebileceğini, böylece rahim ağzı kanserine yol açan tüm etkenlerin saptanabileceğini söyledi.Tuncer, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin gibi Güney ve Batı bölgelerinde bulunan, hava sıcaklıklarının özellikle yaz aylarında yüksek seyrettiği illerde deri kanseri taramalarının da ücretsiz yapılabilmesi amacıyla geri ödeme kapsamına alınması için SGK ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını bildirdi.