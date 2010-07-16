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Bazı illerde oy verme saatleri değiştirildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 12 Eylül Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında oy verme saatleri yeniden düzenlendi.


Kararda, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında oy verme günü olan 12 Eylül 2010 Pazar günü itibarıyla oy verme süresi korunmak kaydıyla bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis İllerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00 - 16.00 olarak saptanmasına, yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 - 17.00 olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi."


Yasa, bütün illerde oy verme işleminin 08.00'de başlayıp 17.00'de biteceğini öngörüyor ancak YSK'nin bu saatleri değiştirme yetkisi bulunuyor.

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