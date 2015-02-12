Bazı illerde eğitime bir gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Afyonkarahisar, Karaman ve Konya kent merkezleri ile Ankara'nın Polatlı, Kars'ın Sarıkamış, Sivas'ın Gürün, Uşak'ın Eşme ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.



Kars'ın Sarıkamış, Sivas'ın Gürün, Uşak'ın Eşme, Ankara'nın Polatlı ilçesi ile Konya kent merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kars'ın Sarıkamış, Sivas'ın Gürün, Uşak'ın Eşme, Ankara'nın Polatlı ilçesi ve Konya kent merkezi ile Güneysınır, Akören, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Yunak, Derbent, Hadim, Derebucak, Çeltik, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük, Altınekin, Doğanhisar ve Seydişehir ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 12 Şubat Perşembe ara verildiği duyuruldu.

Öte yandan Afyonkarahisar ve Karaman'da da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.