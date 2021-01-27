Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO ve İDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, BUDO seferleri içerisinde yer alan, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri ile İDO seferleri içerisinde yer alan, saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.