Bazı HSYK, Yargıtay ve Danıştay üyeleri hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, darbeye teşebbüs eden tüm askerler ve siviller hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu. Bazı HSYK, Yargıtay ve Danıştay üyeleri hakkında da yakalama kararı var. Darbecilerin 81 ile sıkıyönetim atama listesi hazırladığı ortaya çıktı. Savcılık, darbe girişiminde bulunan askerlerin FETÖ üyesi olduğunu gösteren deliller oluğunu da açıkladı.

Açıklamada, ‘'Darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ/PYD terör örgütü ile irtibatı olan Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri ile HSYK'da görev yapan FETÖ/PYD örgütü mensubu üyeler ile Sözde Yurtta Sulh Komitesi mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verilmiştir’' denildi.