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Bazı hayvan hastalıklarına 'tazminat' ödenmeyecek

08 Nisan 2022 09:23

Hayvan hastalıkları yönetmeliği hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı hayvan hastalıkları, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkartıldı. Öte yandan "ısıl işlem" tanımı da yürürlükten kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ısıl işlem" tanımı yürürlükten kaldırılırken, "kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)" hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.

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