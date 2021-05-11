"Bazı fotoğraflarımı silmem istendi" diyerek İyi Parti'den istifa etmişti; Engin Erenler, Türkiye Değişim Partisi'ne katıldı

Çorum İyi Parti İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Engin Erenler, Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin İl Başkanı oldu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanlığı görevine, geçen hafta İYİ Parti İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Engin Erenler getirildi.

Erenler ile birlikte İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Oktay, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Zehra Işık ile Menderes Demir de görevlerinden ve parti üyeliklerinden ayrılmıştı.

Engin Erenler, İYİ Parti İl Başkan Yardımcılığından istifa ettikten sonra yaptığı açıklamada, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı'yı suçlayarak, "Benden İYİ Parti milletvekilleri ile çekilmiş fotoğraflarımı sosyal medya hesabımdan silmemi istedi. Bunun yanlış anlaşılabileceğini söyledi. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısıyım, kendi milletvekillerimizle çekilmiş fotoğraflarım nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep olabilir? Bunun yanı sıra başka sıkıntılarımız da vardı. Rahat çalışamayacağımı düşünerek, görevimden ve partiden istifa etmek zorunda kaldım" demişti.