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Yaşam

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

BUDO'nun, 12.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti

10 Şubat 2017 18:00

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30 ve 15.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 14.30 ve 16.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 16.30 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun, 12.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

 

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