Bazı binalara geçici kullanım belgesi verilecek

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'daki 1 milyon 600 bin binanın yüzde 60-70'inin imara aykırı olduğunu belirterek, bu binalara geçici kullanım belgesi vereceklerini bildirdi.



Topbaş, yerin 80 metre altındaki Sarıyer Çayırbaşı Tüneli'nde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca 2009 yerel seçimlerinin 2. yılı dolayısıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'da sundukları hizmeti en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



İstanbul'da 2004-2010 yılları arasında yaptıkları yatırımlar toplamının 36 milyar lira olduğunu belirten Topbaş, kentin ulaşım master planlarında öngörülen 635 kilometrelik raylı sisteme ulaşmak için hummalı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini aktardı.



Göreve geldiklerinde 44.1 kilometre devraldıkları raylı sisteme, yakın tarihte 48.5 kilometre raylı sistemi de eklediklerinde İstanbul'un merkezinin çok daha rahat ulaşılabilir hale geleceğini anlatan Topbaş, yaptıkları yatırımların İstanbul için önemli bir istihdam oluşturduğunu ifade etti.



Topbaş, kent nüfusu 14 milyona çıkmasına rağmen daha önce 53 dakika olan trafikte kalma süresinin 46 dakikaya düştüğünü belirtti.



Ayamama deresinde yaptıkları çalışmalarla Marmara denizinin kirlenmesinin önlendiğini ifade eden Topbaş, Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesisinin ise 2.5 milyon insanın yaşadığı bölgenin ve sanayinin atık sularını alacağını ve yine Marmara denizinin kirlenmesinin önleneceğini dile getirdi.





DEPREM ÇALIŞMALARI



İstanbul'da göreve geldiklerinde 210 kilometreden denize girilebilirken, şimdi bunu 403 kilometreye çıkardıklarını anlatan Topbaş, Selimpaşa ve Kumburgaz'ın da içinde yer aldığı sahil beldelerinde de kirli su atıkları için biyolojik arıtma tesisi inşa edeceklerini anlattı.



İSKİ'nin İstanbul'da kendi dönemlerinde yaptığı yatırım toplamının 6.5 milyar TL olduğunu belirten Topbaş, ''Hamdolsun su problemi yaşamadık, inşallah yaşamayacağız da'' dedi.



Topbaş, ''İstanbul'un en büyük problemi olan depremle ilgili çok ciddi çalışmalar başlattık. 7 yıl içinde depremle ilgili 1 milyar 646 milyon lira yatırım yaptık. Bu rakam, toplam yatırımlarımızın yüzde 4'üne tekabül ediyor. Doğru olan, kamu kurum ve kuruluşlarının tesisleri dışında, yurttaşların yaşadığı yapılarla ilgili güvenliği de sağlamak. Vatandaşlarla kentsel dönüşüm çalışmalarını birlikte yürütüyoruz'' dedi.



Kadir Topbaş, Fikirtepe'de vatandaşların parsellerini birleştirerek daha büyük yapılar yapılmasına izin verilecek imar artışları gerçekleştirdiklerini, diğer ilçelerde de kentsel dönüşüm çalışmaları başlattıklarını söyledi.





BİNALARA GEÇİCİ KULLANIM BELGESİ



İstanbul'da 1 milyon 600 bin bina bulunduğunu belirten Topbaş, ''Bu binaların yüzde 60-70'i imara aykırı. Bu yapılara müdahale etmek şu anda mümkün değil. Bu binalara geçici kullanım belgeleri vereceğiz'' dedi.



İstanbul'da 231 kavşak ve yol projesini tamamladıklarını, 24'ünün de devam ettiğini, deniz ulaşımında yeni gemiler ve hatlarla çok önemli bir noktaya geldiklerini, kente yeni otobüsler katmak amacıyla Otobüs A.Ş'yi kurduklarını belirten Topbaş, ''Şirketimiz şu anda yeni hat ihalelerini yapıyor. 2 bin otobüsü devreye sokacak. Bu kapsamda İstanbullular kendi otobüsünü seçecek, kendi taksisini seçecek. Taksilerin güvenlik açısından belirli bir noktaya gelmesi için 3 yıldan beri yürüttüğümüz çalışmalar nihai noktaya geldi. Call Center şeklinde bir merkezden yönlendirilen, yolcu ve sürücü güvenliklerini içinde barındıran, çok daha farklı bir sistemi devreye sokacağız'' diye konuştu.





'İSTANBUL'UN DÜNYA MERKEZİ HALİNE GELMESİNİ ARZU EDİYORUZ'



İSMEK kurslarına bu yıl 190 bin kursiyerin katıldığını, bugüne kadar İSMEK'te 1 milyon 72 bin kursiyerin eğitildiğini vurgulayan Topbaş, sosyal belediyecilik açısından yaptıkları yatırımların toplamının 2.3 milyar TL olduğunu söyledi.



2012 Avrupa Spor Başkenti hazırlıklarının sürdüğünü, bu kapsamda 7'den 70'e herkesin spor yapması için çeşitli etkinlikleri hayata geçireceklerini belirten Topbaş, şehirlerde yaşayan insanların daha çok spor yapması gerektiğini dile getirdi.



Topbaş, İstanbul'un daha yoğun iş gücü yerine nitelikli iş gücünü barındıran, turizm, kültür, sanat, kongre, moda, fuar hatta finans alanlarında dünyanın önemli bir merkezi haline gelmesini arzu ettiklerini söyledi.



Kadir Topbaş, İstanbul'un yeni sanayiye ihtiyacı olmadığını, sanayinin daha uygun yerleşim alanlarında gelişmesi, İstanbul'un daha sağlıklı bir hüviyete kavuşması gerektiğini belirtti.





AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BABUŞÇU



AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel yönetimlere getirdiği yeni anlayışın da yadsınamaz etkisiyle AK Parti'nin kuruluşundan sonra katıldığı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de çok ezici bir üstünlük sağlayarak iş başına geldiğini söyledi.



İnsanı baz alan, insanın huzur ve mutluluğunu önceleyen bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini ifade eden Babuşçu, bu anlayışla 29 Mart'ta İstanbulluların karşısına çıktıklarını, Kadir Topbaş'ın ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tarihe geçtiğini, 26 ilçede de AK Partili adayların belediye başkanı olduğunu belirtti.



AK Parti olarak seçim kampanyasını hizmet ve projelere dayandırırken, CHP'nin ise ''yırtık ayakkabılarla İstanbul sokaklarında çamur aramak gibi medya destekli ucuz şovlar yaptığını'' ifade eden Babuşçu, şöyle devam etti:



''İş başında oldukları birçok belediyede yolsuzluğun, adam kayırmacılığın, rüşvetin, soygunun ve ideolojik kıyımın en çarpıcı örneklerini gösterdiler. Bizi asılsız yolsuzluk iddialarıyla mahkum etmeye çalışanlar, kendileri yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet bataklığında boğuldular.



Kılıçdaroğlu, başka yerlerle ilgili içi boş ve sadece iftiralara dayanan iddiaların peşini bıraksın, Maltepe Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcısının kendi oğluna verdiği 'Senfoni Orkestrası' ihalesine baksın. Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesinde gerçekleştirilen, polis ve jandarma baskınıyla sonuçlanan milyonlarca liralık 'Temizleme İhalesi'ne baksın. Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesine baksın. Basına yansıyan şekliyle bazı sanatçıların nasıl imar izinleri için haraca bağlandığını görsün.''







