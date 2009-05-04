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Sağlık

Bazı bebek gıdaları abur cuburdan daha zararlı

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, bazı bebek ve çocuk gıdalarının, abur cuburdan daha kötü olduğu sonucuna varıldı.

04 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, bazı bebek ve çocuk gıdalarının, abur cuburdan daha kötü olduğu sonucuna varıldı.

Daha iyi gıda ve tarım için çalışan Sustain federasyonu tarafından yönetilen "Children's Food Campaign"in, bebek ve çocukların yediği 100'den fazla gıda üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre bazı bebek gıdalarının, çikolatalı bisküvi veya peynirli hamburger gibi şeker ve doymuş yağ içerdiği belirlendi.

Araştırma sonuçlarının çarpıcı olduğunu söyleyen CFC sözcüsü Christine Haigh, "Bebekler ve çocuklar için pazarlanan birçok gıdanın, sağlıklı olduğu yönünde reklamı yapılıyor. Gerçekte, içerdiği şeker ve doymuş yağ bakımından bazıları abur cuburdan daha kötü" dedi.

Araştırma sonucu üzerine bebek ve çocuklar için formül sütleri ve gıdaları üreten Cow & Gate, bebek bisküvilerinin üretimini durdurduğunu açıkladı. Firma sözcüsü, "Gıda Standartları Kurumu ile görüşerek, hidrojene edilmiş yağ içeren bebek bisküvilerinin üretimine devam etmeme kararı aldık" dedi.

(AA)

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