'Bazı başkanlar değişecek'

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında Mart 2009’da yapılacak seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi.

Bazı belediye başkanlarının değişebileceğini belirten Erdoğan, özellikle yolsuzluğa bulaşanlarla yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Erdoğan, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Tunceli ve Hakkâri’nin de içinde olduğu 12 ili bu seçimlerde kazanacaklarını da söyledi.

AKP yönetimi, yerel seçimlerde aday göstereceği isimler için süreci erken başlatma kararı aldı. Buna göre AKP’den belediye başkan adayı olmak isteyenler için başvurular 1 Kasım’da alınmaya başlanacak.

Erdoğan, dünkü il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde bu süreçle ilgili olarak, “Böylece mevcut başkanlarımızın durumunu daha iyi değerlendirme fırsatımız olacak” dedi.

28 Mart 2004’te yapılan seçimlerde takvimi 15 Aralık’ta başlattıklarını belirten Erdoğan, 29 Mart 2009 seçimlerinde ise takvimi 1.5 ay öne çekerek 1 Kasım’da başlatacaklarını bildirdi.



‘12 ili istiyorum’



AKP’nin hedefinin 2004’teki başarısının daha üstüne çıkmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, muhalefette olan belediyeleri mutlaka alacaklarını söyledi. İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Tunceli ve Hakkâri’nin de içinde olduğu CHP ve DTP’de olan 12 ili tek tek sıralayan Erdoğan, “Bu belediyeleri de alacağız. AKP’den aday göstereceğimiz arkadaşların ismini daha erken açıklayacağız. 1 Aralık’ta adaylarımızın ismini açıklamayı düşünüyoruz” dedi.

Erdoğan, mevcut belediye başkanlarından bazıları ile yollarını ayıracaklarının altını çizdi. Erdoğan yolsuzluklarda adı geçen belediye başkanlarının tekrar aday göstermeyeceklerini dile getirdi. Erdoğan, “Yolsuzluğa bulaşan, ismi skandallarla anılan arkadaşlarla yola devam etmeyeceğiz” diye konuştu.





