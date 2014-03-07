'Bazı bakan ve milletvekilleri ile ilgili seks kasedi furyası başlayabilir'

Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, Fethullah Gülen cemaati mensuplarının "Bazı bakan ve milletvekillerinin Mut’a nikâhı ile gizli ilişkisi var, elimizde kasetleri var, yakında yayınlayacağız!” şeklinde sözleri dile getirdiğini iddia etti.

Hasan Karakaya'nın Yeni Akit gazetesinde "Ses kasetleri tutmadı... Seks kasetleri verelim!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısımları şöyle:

Hani; “Düğün değil, bayram değil, eniştem beni niye öptü?” diye bir sözümüz vardır ya, o misal; Cemaat’in “Yeni Ümit” dergisi de, “ortada fol yok, yumurta yok”ken bir “konferans” düzenlemiş... İstanbul Kongre Merkezi’ndeki konferansın adı, “Ailenin Korunması ve Mut’a Fitnesi!”

İlâhiyatçılar ve akademisyenler; “Mut’a nikâhının sosyolojik ve psikolojik tehlikeleri” üzerinde durup, “Türkiye’de gizlice yaygınlaşmaya başlayan Mut’a nikâhı”nın yani “geçici” evliliğin “aile hayatına karşı tehdit” olduğunu; “Bunun flörtten ve zinadan farkı olmadığını” söylemişler.

Çok doğru söylemişler...

Ama, niye şimdi?..

Bu ülkede, “Mut’a nikâhı”nı savunacak “aklı başında bir Müslüman” olacağını düşünemiyorum...

Doğrudur, “flört” edenler vardır, “aklı uçkurunda” olup da “zina” edenler de vardır... Ama, yaptıkları “zina”yı “Mut’a nikâhı” kılıfıyla izah edeceklerini sanmıyorum...

“Mut’a nikâhı”nı, bugün İran bile sorgularken, bir “Cemaat dergisi”nin, hem de bugünlerde böyle bir konferans düzenlemesinin, “Zaman’lama” açısından manidar olduğunu düşünüyorum...

Bir hazırlık mı var?

Bana öyle geliyor ki;

Bir “hazırlık” içindeler!.. Bu haberler, bana bir “işaret fişeği” gibi geldi!..

Baktılar ki, “ses kasetleri” işe yaramıyor, baktılar ki, “AK Parti ve Erdoğan’ı yıpratamıyorlar” o halde “başka bir yol” bulmak lâzım!..

Madem “ses kasetleri” işe yaramıyor, o halde “seks kasetleri” yayınlayalım!..

Galiba, “Mut’a nikâhı”nı gündeme getirmelerinin sebebi bu!..

Bugünlerde bir “seks kaseti furyası” başlatabilirler!.. O kasetler; Numan Kurtulmuş ve Rasim Ozan Kütahyalı örneklerinde gördüğümüz gibi, “acemice bir montaj” ürünü de olabilir, “gerçek” de olabilir!..

Çünkü, ellerinde “AK Parti’yi yıpratacak” ciddi bir malzemelerinin kalmadığını düşünüyorum.

Öyle ya;

“Ses kasetleri” tutmadı!..

O halde;

“Seks kasetleri” verelim!..

Bu, bir ihtimal değil... Özellikle “Abi”ler; son günlerde sıklaştırdıkları toplantılarda şöyle diyorlarmış: “Bazı bakan ve milletvekillerinin Mut’a nikâhı ile gizli ilişkisi var, elimizde kasetleri var, yakında yayınlayacağız!”

Doğru olabilir mi?..

Olabilir!..

Çünkü bunlar;

“Ses”leri kaydetmişler, “kaset”leri çekmişler ve “zamanı gelince yayınlamak” üzere “bir kenara koymuşlar!”

Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde, bir “seks kasedi furyası”nın başlaması beklenebilir...

Tabii, bunların ne kadarı “montaj”dır, ne kadarı “gerçek”tir, belli değil!..

Uzun lâfın kısası; ortada fol yok, yumurta yokken İran orijinli “Mut’a Nikâhı” haberlerinin gündeme gelmesi, boşuna değil... Bu haberler, bir “hazırlığın alâmeti” gibi geldi bana!..

Ama, şunu sormak gerek,

Tamam, “Mut’a nikâhının İslâm’da yeri yok”tur da, “evlere kamera yerleştirip zina ilişkisini kasete alma”nın İslâm’da yeri var mıdır?..

Buyursunlar, cevap versinler!..

Hâlâ “İslâm” diyorlarsa!..

PORNO FİLM YAYGARASI!

Bir soru daha:

Cemaat gazeteleri; “Mut’a, zina hükmündedir” derken, “Cemaat’in Paralel gazeteleri”nin yaptığı nedir?..

Paralel gazeteler; “Sinema filmini de yasakladılar!.. Sinema filmini de resmen sansürlediler” diye yaygara koparıyor günlerdir...

Peki, “Nymphomaniac” adlı film, nasıl bir filmdir ki, Kültür Bakanlığı Üst Kurulu bu filmin gösterimini yasaklamış?.. Efendim, adı geçen film; “50’li yaşların başındaki bir kadının çocukluğundan itibaren erkeklerle olan ilişkileri”ni konu alıyormuş!..

Yayınladıkları fotoğraflara baktım da, film; “tam bir porno” gibi geldi bana!..

Şu hâle bakın;

Cemaat gazeteleri “Muta zinadır, haramdır” diye haberler yapıyor ama “Cemaat paralelinde” yayınlar yapan gazeteler, “porno filmin yasaklanmasına” ateş püskürüyor!..

Bu ne perhiz,

Bu ne turşu!..

Haa, “porno film yasaklandı” diye bas bas bağıranlar, herhalde internet sitelerinde “zina kasetleri” yayınlarlar ve bundan “orgazm” derecesinde zevk alırlar!..

Sizi gidi sapıklar sizi!..

“Bulamayız” diye üzülmesinler,

Nasıl olsa, “Abi”leri servis eder!..