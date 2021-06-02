Bazı Avrupa Birliği ülkeleri seyahatte 'Covid-19 dijital geçiş sistemi'ni kullanmaya başladı

T24 Dış Haberler

Yedi Avrupa Birliği ülkesinin "Covid-19 dijital geçiş sistemi"ni kullanmaya başladığı açıklandı. Sistemin 1 Temmuz'da yürürlüğe sokulması planlanıyordu.

Avrupa Komisyonu Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan ve Polonya'nın ilk sertifikaları vermeye başladığını bildirdi. Diğer üye ülkeler de gerekli gereçler hazır olduğunda sistemi kullanmaya başlayacak.

AB, 'dijital geçiş sistemi' ile seyahat eden kişinin aşılanıp aşılanmadığını veya hastalığı geçirerek antikor ürettiğini tek bir sistem üzerinden öğrenilebilecek. Yakın zamanda alınmış negatif test sonucu da geçerli sayılacak.

Belge hem dijital hem de kağıt formunda AB ülkesi vatandaşlarına ücretsiz olarak verilecek. Belge AB tarafından sunulsa da her ülke sertifika sahibini ülkesine kabul edip etmemeye kendisi karar verebilecek.

20 üye ülke sistemi başarılı olarak test etti.