"Bazı Alevi kurumları cemaatin projelerine destek sundu; cami-cemevi en belirgin örneğidir"

Britanya Alevi Federasyonu Başkan İsrafil Erbil, bazı Alevi kurumlarının da cemaatin sözde Alevi projelerine destek sunduğunu belirterek, "Cami-Cemevi projesi bunun en belirgin örneğidir" diye konuştu.

İsrafil Erbil, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanarak kapatılan Fethullah Gülen cemaatine yakın ya da bizzat onlar tarafından yönetilen bazı 'Alevi Kurumları’nın açılmasına AKP’nin de destek sunduğunu söyledi.

"Sahte 'Alevi Dernekleri' listesi hükümetin elindeydi"

Erbil’in kapatılan 12 Alevi kurumuna ilişkin T24’e yazılı değerlendirmesi şöyle:

"Uzun yıllardır Alevi kurumları olarak rahatsızlık duyduğumuz Fethullah Gülen cemaatine yakın ya da bizzat onlar tarafından yönetilen bazı 'Alevi Kurumları' darbe girişimi sonrası devlet tarafından kapatıldı.

Hükümet bu dernekleri kapatma kararı aldı, kapatma kararı Alevilere iyilik olsun diye değil cemaate darbe olsun diye alındı. Bu derneklerin nerede olduğunu iyi biliyorlardı çünkü, Sahte 'Alevi Dernekleri' listesi hükümetin elindeydi. Bu nedenle darbenin ilk haftasında dernekler tespit edildi ve kapatıldı.

Bu sözde Alevi Kurumları'nın ana hedefi, Aleviliği asimile etmek, Alevi öğretisinin içini boşaltmak ve Alevi inancının gelecek kuşaklara aktarılmasının önüne geçmekti.

Bazı Aleviler ve Alevi kurumları da, çıkar amaçlı Cemaatin bu sözde Alevi projelerine destek sundu. Cami-Cemevi projesi bunun en belirgin örneğidir.

"Alevi toplumu olarak daha dikkatli olmalıyız"

Gülen Cemaati ve siyasi iktidar birlikte iş tuttukları sürece Alevilerin asimile edilmesi ve Alevi inancının içinin boşaltılmasını hedefleyen girişimlerde bulundular.



Tabela Alevi dernekleri açmak ve zorunlu din derslerinde okutulacak Alevi müfredatını birlikte hazırlamak başta olmak üzere, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda TRT özel yayınları yaptırarak dergaha ait bilgileri çarpıtmaya kadar birçok örnek sayabiliriz.

Alevi toplumu olarak bundan sonra tabela dernekleri ve çıkar amaçlı, işbirlikçi Alevi dernekleri konusunda daha dikkatli olmamız ve özellikle kapatılmamış olan asimilasyon projesi Alevi derneklerinin halen faaliyet gösterme ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor."

Kapatılan Alevi kurumları?

Sivas Ufuk Alevi Bektaşi Eğitim Kültür Merkezi, Malatya Şahı Merdan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul Canlar Alevi Bektaşi Derneği, İstanbul Çerağ Alevi Bektaşi Eğitim Kültür Merkezi, Mersin Alevi Bektaşi Eğitim Kültür Merkezi, Gaziantep Kırklar Alevi Bektaşi Eğitim Kültür Merkezi, Ankara Hacı Bektaş Veli Eğitim Kültür Sağlık ve Araştırma Vakfı, İstanbul Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu, İstanbul Anadolu Alevi Derneği, İstanbul Arifler Alevi Bektaşi Derneği, Bursa Haydariye Alevi Bektaşi Derneği, Çorum Nefes Alevi Bektaşi Derneği, İzmir Semah Alevi Bektaşi Eğitim Kültür Derneği.