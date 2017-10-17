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Kültür-Sanat

"Bazen hiç okumadan ödül veriyoruz"

Zeynep Oral: Türkiye’den yazarların bu kadar çok uluslararası ödül almasını istemiyorum

17 Ekim 2017 19:08

Türkiye Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) Başkanı Zeynep Oral,  "Anti-demokratik gelişmelere tavır olarak bazen hiç okumadan ödül verdiğimiz oluyor" dedi. "Türkiye’den yazarların bu kadar çok uluslararası ödül almasını istemiyorum" görüşünü de dile getiren Oral,  daha sonra bu ödüllere aynı zamanda çok sevindiğini çünkü Aslı Erdoğan gibi yazarların bu ödülleri "çok iyi yazar oldukları" için aldıklarını vurguladı. 

Hürriyet'ten Gürsel Köksal'ın haberine göre, Amerikan Publishing Perspectives dergisi Genel Yayın Yönetmeni Porter Anderson’un yönettiği panelde, Avrupa Birliği Genç Edebiyatçılar Ödülü Jürisi üyesi olarak katılan Zeynep Oral’la birlikte Fransa’nın en büyük ödüllerinden Goncourt’un jüri üyesi, Magazine Litteraire Genel Yayın Yönetmeni Pierre Assouline, Alman Kitap Ödülü jürisinden, TV kanalı ORF’nin Edebiyat Bölümü Şefi Katja Gasser ile Singapur’dan yayınevi yöneticisi (Epigram) Edmund Wee konuştu. Konuşmacılar, her yıl binlerce yazarın, binlerce kitabının yayınlandığı dünyada dağıtılan ödüllerin asla ‘adil’ olamayacağını vurguladı.

Bu çerçevede ödül jürilerinin nasıl çalıştığına dair bilgiler veren Zeynep Oral, “Bazen de hiç okumadan ödül verdiğimiz oluyor” dedi.

Bunun zaman zaman yaşanan anti-demokratik gelişmelere tavır olarak gerçekleştiğini belirten Oral, resmi ağızlardan kadın düşmanı açıklamaların ardından kadın haklarıyla ilgili yayınlara verilen ödülleri örnek gösterdi.

 Oral, “Türkiye’den yazarların bu kadar çok uluslararası ödül almasını istemiyorum” diyerek de dinleyicilere şaşırttı.

Ancak daha sonra bu ödüllere aynı zamanda çok sevindiğini çünkü Aslı Erdoğan gibi yazarların bu ödülleri ‘çok iyi yazar oldukları’ için aldıklarını vurguladı.

Zeynep Oral, ödüllerin birer ‘siyasi araç’ olarak görülmesine karşı çıkarken, hapisteki ya da baskı altındaki yazarların, gazetecilerin aldığı uluslararası ödüllerin elbette yararlı olduğunu vurguladı.

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