'Baz istasyonunun az olması sağlığa zararlı'

T24 - Teknoloji Bilgilendirme Platformu ve İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, “Baz istasyonları kesinlikle sağlığa zararlı değil. Toplumdaki tepkinin büyük sebebi bilgisizlikten kaynaklanıyor'' dedi.



Mobil teknolojinin vazgeçilmezi bir parçası olan baz istasyonlarının toplumun büyük bir kesiminde bilgisizlikten dolayı tepki gördüğünü belirten Teknoloji Bilgilendirme Platformu ve İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, şunları söyledi:



“Baz istasyonu daha sık olursa cep telefonuyla haberleşme sinyali o derece düşer, ilettiği güç daha azalır ve sağlık açısından o kadar güvende oluruz. Halkımızın bunu bilmesi lazım. Halkımızın akademisyenlerin, kamu otoritelerinin sözlerine güvenmesi lazım.



Konunun yanlış anlaşılmasından kaynaklanan, bazı noktalarda da bazı kesimler tarafından bunun rant kapısı olarak görülüp tetiklenmesinden bu tepki ortaya çıkıyor. Bugün dünyada Fransa, Danimarka ve Almanya örneği var. Fransa ve Almanya nüfus olarak Türkiye'ye yakın. Türkiye'de yaklaşık 45 bin, Almanya’da 135 bin, Fransa'da ise 100 bin baz istasyonu var. Nüfusları aynı ülkeler bunlar. Türkiye'nin yüzölçümü bunlardan daha büyük ve daha az baz istasyonu var. Danimarka'nın 3,5 milyon nüfusu var ama Türkiye'ye yakın miktarda baz istasyonu var.”



