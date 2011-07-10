-BAZ İSTASYONUNU KALDIRTAN DOKTOR, KANSERE YENİLDİ SALİHLİ (A.A) - 10.07.2011 - Manisa'nın Salihli ilçesinde, oturduğu evin karşısında bulunan baz istasyonunu, verdiği hukuk mücadelesinin ardından kaldırtmayı başaran kanser hastası doktor Haydar Kaya, vefat etti. Tedavi gördüğü sırada dün hayatını kaybeden Kaya'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından İstanbul'da toprağa verildi. Salihli Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Kaya'nın vefatı, hastane personelinin yanı sıra mahalle sakinleri arasında da büyük üzüntüyle karşılandı. Kaya'nın İstanbul'daki tedavisi sırasında hayatını kaybettiğini açıklayan Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Zeki Kaygısız, Kaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Kaygısız, ''Kaya, kanser hastası olmasına rağmen mesleğine olan sevgisi nedeniyle son ana kadar hep çalıştı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum'' dedi. -''HEDEFİME ULAŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM''- Aksoy Mahallesi'nde ikamet eden Kaya, evinin karşısında bulunan Şüheda Caddesi'ndeki M.O. isimli vatandaşın evinin çatısında yer alan baz istasyonunu kaldırtmak için 2009 yılında mahalle sakinlerini örgütleyerek, imza kampanyası başlatmış, 2011 yılının başlarında sona eren hukuk mücadelesinin ardından baz istasyonunun kaldırılmasını sağlamıştı. Kaya, o dönemde, yaptığı açıklamada, ''Mahallemizde dört tane ağır hasta var. Ben de kanser hastasıyım. Davayı açarken, bunun hasta kişilere daha fazla zarar vereceğini düşündüm. Salihli Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davayı kazandım. Hedefime ulaştığım için mutluyum'' demişti.