T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baz istasyonunu bacanın içine gizlediler

Konya'da, iki katlı binanın çatısında baca içerisine kurulan baz istasyonu tespit edildi...

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Dede Korkut Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında baca görünümü verilerek gizlenmiş olan ruhsata aykırı baz istasyonunu tespit etti. 

Baz istasyonunu bacanın içine gizledilerKonuyla ilgili Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Dede Korkut Mahallesi'nde mevcut yapı kullanma izin belgesi bulunan binanın ruhsat ve eklerine aykırı olarak çatısına baca şeklinde ilaveler yapılmak sureti ile baz istasyonu yapıldığının belirlendiği belirtilerek, "Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Yapı Tatil Zaptı düzenlenerek ve mühürlenerek zaptın bir sureti binaya, bir sureti de mahalle muhtarına bırakıldı" denildi.

Belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmayı gören mahalle halkı da konu hakkında şikayette bulunarak, "İlk etapta durumu fark etmedik. Bacadaki kapının dikkat çekmesi ve bacadan duman çıkmaması üzerine şüphelenmiştik ve belediye ekipleri tarafından yapılan araştırmada bacanın baz istasyonu olduğu ortaya çıktı" dediler.

Ruhsatsız inşaat yaparak imar kirliliğine neden olduğu iddia edilen yer hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgililerin cezalandırılması için başvuruda bulunan Meram Belediyesi ekipleri, bu gibi olaylar hakkında vatandaşların daha dikkatli olmasını istedi. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24