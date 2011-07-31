Baz istasyonunu bacanın içine gizlediler

T24 - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Dede Korkut Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında baca görünümü verilerek gizlenmiş olan ruhsata aykırı baz istasyonunu tespit etti.
Konuyla ilgili Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Dede Korkut Mahallesi'nde mevcut yapı kullanma izin belgesi bulunan binanın ruhsat ve eklerine aykırı olarak çatısına baca şeklinde ilaveler yapılmak sureti ile baz istasyonu yapıldığının belirlendiği belirtilerek, "Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Yapı Tatil Zaptı düzenlenerek ve mühürlenerek zaptın bir sureti binaya, bir sureti de mahalle muhtarına bırakıldı" denildi.
Belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmayı gören mahalle halkı da konu hakkında şikayette bulunarak, "İlk etapta durumu fark etmedik. Bacadaki kapının dikkat çekmesi ve bacadan duman çıkmaması üzerine şüphelenmiştik ve belediye ekipleri tarafından yapılan araştırmada bacanın baz istasyonu olduğu ortaya çıktı" dediler.
Ruhsatsız inşaat yaparak imar kirliliğine neden olduğu iddia edilen yer hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgililerin cezalandırılması için başvuruda bulunan Meram Belediyesi ekipleri, bu gibi olaylar hakkında vatandaşların daha dikkatli olmasını istedi.