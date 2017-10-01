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Yaşam

Baz istasyonunda belediyeden izin şartı kalkıyor; kurulum için 3'te 2 onay yeterli olacak

Baz istasyonu kurulurken yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınmasına son verildi

01 Ekim 2017 16:32

Baz istasyonunda belediyeden izin şartı kalkıyor. Belediyelerden yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınmadan baz istasyonu kurulabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sertifika verip, “Uygun” diyecek. Binaya baz istasyonu kurulurken, kat maliklerinin tamamı yerine 3’te 2’sinin onayı yeterli olacak.

Habertürk'te yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, baz istasyonu kurulurken yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınması uygulamasına son verildi. Bu değişiklikle GSM operatörleri baz istasyonu kurarken belediyelerden izin almaktan kurtulacaklar. Ruhsatı olmadığı gerekçesiyle sökülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan mevcut baz istasyonları da sökülmekten kurtulacak.

Park ve bahçelere dikkat edilecek

BTK tarafından güvenlik sertifikası verilmesi yeterli olacak. BTK güvenlik sertifikası verirken baz istasyonunun park bahçe gibi yerlerde olup olmamasına dikkat edecek.

Baz istasyonları konusunda GSM operatörlerine sağlanan ikinci kolaylık ise binalarda kat maliklerinin tümünün onayını alma zorunluluğunun kaldırılması oldu. Kat maliklerinin 3’te 2’sinin onayı alınarak baz istasyonu kurulabilecek.

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