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Baz istasyonlarından akü çalanlar yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de kent merkezi ve çevre ilçelerde bir GSM şirketine ait baz istasyonlarının akülerini çalarak hurdacılara sattığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı

12 Ocak 2018 17:06

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de kent merkezi ve çevre ilçelerde bir GSM şirketine ait baz istasyonlarının akülerini çalarak hurdacılara sattığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır’ın Canlı Mahallesi’ndeki bir GSM şirketine ait baz istasyonundan 8 akü çalınması üzerine harekete geçti. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan araştırmada, çalınan akülerin Buca’da hurdacılara satıldığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarının kent merkezi dahil olmak üzere çevre ilçelerde de aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine ekiplerin üç ayrı adrese yaptığı baskında aralarında GSM şirketinde taşeron işçi olarak çalışan bir kişinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 17 baz istasyonu aküsü ve bir tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin baz istasyonlarının alarm sistemini devre dışı bırakarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltındaki 6 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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