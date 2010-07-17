-BAZ İSTASYONLARI ''TEMİZ'' ÇIKTI İZMİR (A.A) - 17.07.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye genelindeki 45 bin 479 adet baz istasyonunun 32 bin 140'ını denetledi. Kent merkezlerine kuruldukları için pek çok vatandaşın tepki koyarak protesto ettiği baz istasyonlarındaki ortam ölçümleri belirlenen limitin altında çıktı. Mayıs sonu itibariyle BTK tarafından yüzde 89.23'ü denetlenen baz istasyonlarının hiçbirinin sınır değer olan 41 volt/metreyi aşmadığı bildirildi. Baz istasyonları bulunan bölgelerde yapılan ortam ölçümlerinde yüzde 64 oranında 0-4 v/m, yüzde 34 oranında 4-10 v/m değer elde edilirken, sadece yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgeler olan yüzde 2'lik kısımda 10-20 v/m değeri tespit edildi. Mayıs sonu itibariyle İzmir Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 ildeki 8 bin 380 aktif baz istasyonunun 5 bin 545'inde yapılan baz istasyonu etki alanının elektromanyetik değeri ölçüm sonuçları da yoğunluklu olarak 0-4 volt/metre olarak belirlendi. İzmir'deki 3 bin 612 baz istasyonundan denetimi yapılan 2 bin 223 istasyonun ölçüm sonuçları da limit değerin altında çıktı. -''GÜNEŞİN YAYDIĞI DALGA DAHA TEHLİKELİ''- BTK İzmir Bölge Müdürü Namık Aşıla, 11 ilin bağlı olduğu Müdürlüğün çalışmalarını ve 30 Haziran itibariyle bölgedede bulunan baz istasyonlarının durumunu değerlendirdi. İstasyon sayılarının devamlı değiştiğini aktaran Aşıla, Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 ilde, kurulum izni verilen ikinci nesil 6 bin 905 istasyondan 6 bin 581'inin faaliyette olduğu, kurulum izni verilen üçüncü nesil 2 bin 246 istasyondan ise bin 877'sinin kurulu durumda bulunduğunu anlattı. Aşıla, ''Haziran ayı verileri itibariyle ölçüm sayımız yüzde 90'ları geçmiş vaziyette'' dedi. İstasyona kurulum izni anlamına gelen ''güvenlik sertifikası''nı operatörlere verdikten sonra, operatörün sistemi kurup, kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara ölçümlerini yaptırdığını ve kendilerine gönderdiğini dile getiren Aşıla, yetki belgeli firmalar yanlış bir işlem yaparsa, ilk seferde ikaz ettiklerini, ikinci seferdeyse yetki belgesi iptalinin yapıldığını, o firma ve hissedarlarına bir daha yetki belgesi verilmediği vurguladı. Aşıla, insan vücuduna zararlı olan dalganın 2000 v/m olduğunu ve bunun vücutta 1 derecelik ısınma meydana getirdiğini belirterek, bu konuda uluslararası çalışmalar sonucunda Dünya Sağlık Örgütü'nün 2000 v/m'nin ellide biri olan 41 v/m eşik değer aldığını ifade ederek, şu görüşleri aktardı: ''Bu tek bir cihaz için eşik değerini, bu değerin de altına, 10 v/m'ye çektik. Yaptığımız ölçümlerde de nadiren 5 v/m'lere rastlayabiliyoruz. Genelde çok daha düşük. Bir bölgedeki istasyonların hepsini kapatsanız bile yine ortamda 1,8 v/m'yi bulursunuz. Çünkü güneş de bir elektromanyetik bir ışınım yapıyor. Spektruma baktığımızda güneşin yaydığı elektromanyetik dalga, baz istasyonlarından çok daha tehlikeli.'' Halkın çeşitli sebeplerden baz istasyonlarının şehir dışına çıkartılmasını istediğini kaydeden Aşıla, verilen frekans bandına bakılırsa, bu durumda haberleşme sayısının çok kısıtlı olacağını, haberleşmenin sağlıklı yapılamayacağını anlattı. Aşıla, baz istasyonlarının radyo-televizyon vericileri gibi şehir dışına çıkarılmasını talebini de şöyle değerlendirdi: ''Bizim şu an baz istasyonlarına verdiğimiz güç şehir içinde 10 vattır. Ve istasyonlar çoğaldıkça güç daha aşağılara düşmekte. Hatta alışveriş merkezleri, oteller gibi kapalı mekanlarda haberleşmeyi sağlayabilmek için mikrosel dediğimiz sistemler kurulmakta. Radyo-televizyon vericileri ise 5 kilovat, 10 kilovat. 5 bin-10 bin vat yani, ancak o güçle size ulaşabiliyor ama o da tek yönlü bir haberleşme. Cep telefonu kullanacaksanız sizin gücünüzün de o seviyeye ulaşması gerekir. 10 vatlık bir cihazla ancak vericileri gördüğünüz noktada, dışarıda görüşme yapabilirsiniz.''