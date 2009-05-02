Baz istasyona mahalleli isyanı

Kastamonu merkeze bağlı Kırkçeşme Mahallesi Şentepe Sokak'ta özel bir cep telefonu şirketince kurulacak baz istasyonu mahalle halkının tepkisine yol açtı.



Evlerinin yaklaşık 50 metre yakınına kurulması planlanan baz istasyonuna engel olmak isteyen vatandaşlar ile cep telefonu şirketi çalışanları arasındaki tartışmaya polis müdahale etti.



Baz istasyonunun çocuklarının ve kendilerinin sağlığına zarar vermediği yönünde rapor isteyen vatandaşlar, görevlilerin baz istasyonuna ait kulübeyi yaparken kendilerine polis kulübesi yaptıklarını söylediklerini iddia ederek tepkilerini dile getirdi.



Mahalle sakinlerinin şirket yetkililerini tartaklamasına polis ekipleri engel oldu.



Tarafları sakinleştirmeye çalışan polis, cep telefonu şirketi yetkililerinden gerekli belgeleri göstermelerini istedi.



Belgelerin yanlarında olmadığını söyleyen çalışanlar "belgeleri ibraz etmek üzere" mahalleden ayrıldı.

