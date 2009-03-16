Bayülgen'in büyük aile projesi

Okan Bayülgen, kayınvalidesine ve kayınpederine İstanbul'a taşınıp birlikte büyük bir evde oturma önerisinde bulunduğunu söyledi.



CNNTÜRK'te ekrana gelen 'Kürşat Başar'la programına konuk olan Okan Bayülgen, Şirin Edger'le bekledikleri çocukları için büyük bir aile oluşturmak adına çaba harcadığını anlattı.

Kayınvalide ve kayınpederi ile 'Allah aşkına beraber oturalım'; 'Hayır, biz Ankara'da oturuyoruz'. 'Büyük bir evde oturalım, ben her şeyi halledeceğim'." şeklinde diyaloglar yaşandığından bahseden okan Bayülgen, aileyi bir araya getirmesinin çocuğun geleceği için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı:

'Bunu da Hakkı (Devrim) abiden öğrendim. Döndüm kendi çocukluğuma baktım, aynı şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer büyük bir ailedeyse çocuk, yani yaşlı teyzeler, nineler, dedeler varsa bir mesul çocuk oluyor. İkincisi o aileden siyasetçi çıkar, yazar çıkar. Siyasetçi ve yazar öyle çekirdek aileden, analı-babalı evden siyasetçi çıkmaz.'

