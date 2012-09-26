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Magazin

Bayülgen yarışma programı sunacak mı?

Uzun bir süredir gözlerden uzak kalan, Okan Bayülgen geçtiğimiz gün Nişantaşı City's de alışverişteydi

26 Eylül 2012 22:56

Okan Bayülgen, yarışma programı sunacağı iddialarına, "Yok öyle bir şey. Programlar devam edecek" dedi.

Basın mensuplarının fotoğraf çekme isteğine önce olumsuz yanıt veren Bayülgen, daha sonra ricalara dayanamayarak, 'Tamam hadi çekin' dedi. Objektiflere ilginç bir şekilde poz veren Bayülgen, bu sefer de soruları yanıtlamak istemedi. Magazin basınıyla her zaman, limoni bir tutum sergileyen sanatçı, 'Ben ne dersem diyeyim, siz başka bir şey yazıyorsunuz' dedi. 'Sosyal alemde bu sene sizin program yapmayacağınız, sadece yarışma sunacağınız konuşuluyor. Bu konu hakkın da yorum yaparmısınız?' sorusuna kayıtsız kalamayan Bayülgen, 'Yok öyle bir şey. Programlar devam edecek. Kim uyduruyor bunları anlamıyorum' dedi. 

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