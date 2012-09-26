Bayülgen yarışma programı sunacak mı?

Okan Bayülgen, yarışma programı sunacağı iddialarına, "Yok öyle bir şey. Programlar devam edecek" dedi.

Basın mensuplarının fotoğraf çekme isteğine önce olumsuz yanıt veren Bayülgen, daha sonra ricalara dayanamayarak, 'Tamam hadi çekin' dedi. Objektiflere ilginç bir şekilde poz veren Bayülgen, bu sefer de soruları yanıtlamak istemedi. Magazin basınıyla her zaman, limoni bir tutum sergileyen sanatçı, 'Ben ne dersem diyeyim, siz başka bir şey yazıyorsunuz' dedi. 'Sosyal alemde bu sene sizin program yapmayacağınız, sadece yarışma sunacağınız konuşuluyor. Bu konu hakkın da yorum yaparmısınız?' sorusuna kayıtsız kalamayan Bayülgen, 'Yok öyle bir şey. Programlar devam edecek. Kim uyduruyor bunları anlamıyorum' dedi.